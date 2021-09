Odvaha jej nechýba! Domi Cibulková odhalila postavu v bikinách: To vážne teraz vyzerá takto?

Dominika Cibulková potešila fanúšikov odvážnymi zábermi v bikinách.

Športovkyňu v sebe nezaprie. Dominika Cibulková bola vždy "dríč" a vďaka tomu dosiahla úspech v tenisovej kariére, hoci ako sama pred romi priznala, pre jej nízku postavu od nej v podstate nikto žiadne prevratné výkony neočakával. A napriek tomu to dala, v tenisovej kariére to dotiahla až na pozíciu svetovej štvorky.

V pravý čas potom Dominika profesionálnu tenisovú kariéru zavesila na klinec a od tých čias sa venuje rodine. S manželom sa už vyše roka tešia z prvorodeného syna Jakuba a v trojici si spolu užívajú život, ako sa len dá. Napokon, počas tenisovej kariéry si Dominika zarobila dosť na to, aby si teraz mohla užívať luxus.

Na sociálnej sieti sa Dominika zvykne často pochváliť zábermi z luxusných dovoleniek. A aby jej nedajbože niekto nezávidel, dala všetkým radu, ako mať taký život, ako ona: "Na dobrý život si musíte zarobiť 🥳," odkázala Dominika fanúšikom.

No hoci je pre Dominiku rodina na prvom mieste, ako bývalej úspešnej športovkyni jej záležalo na tom, aby sa po pôrode syna opäť dostala do formy. Poctivo cvičila a výsledok sa dostavil. A tak sa opäť môže smelo nasúkať do bikín. Pozrite, ako sa jej podarilo zabojovať s popôrodnými kilami, FOTO v GALÉRII!