Odvaha mu nechýba! Whisky zo Slobodnej Európy odletel do Maroka

Silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo Maroko a zatiaľ sa hovorí o viac ako 2 500 obetiach, by mnohých od návštevy tejto ťažko postihnutej krajiny odradilo. Spevák skupiny Slobodná Európa sa tam napriek všetkému vybral.

Ako je známe, Miloslav Whisky Láber (53) okrem vystupovania s kapelou rád lieta, licenciu má už dlho. V posledných rokoch prepadol ďalšej vášni – cestovaniu. Robí, podobne ako je exmanželka Dorota Nvotová, skupinové výlety do viacerých krajín pre klientov, veľa fotografuje, filmuje a následne cestuje so svojím cestovateľským kinom po celom Slovensku. Jeho dobre rozbehnutú šnúru práve s cestovateľským kinom stopla prednedávnom nepríjemná udalosť. Práve sa vrátil z Maroka, keď zistil, že si so sebou priviezol neodbytného parazita. Nepochádzal síce z Maroka, ale bol vytrvalý a Whiskyho upútal na nemocničné lôžko.

Spevák na koncerte Slobodnej Európy. Zdroj: Miloslav Láber/Facebook

Zo začiatku tajil, čo sa stalo, neskôr priznal farbu. „Liečim si parazita, ktorého som si priniesol možno z Indie, možno z Peru alebo odkiaľsi,“ priznal po dvojtýždňovom pobyte na infektológii a prezradil pravý dôvod hospitalizácie. „Usadil sa mi v črevách a následne mi napadol pečeň, kde vytvoril abscesy,“ vysvetlil s tým, že dostáva sedem infúzií antibiotík denne. Trvalo niekoľko týždňov, kým mohol opustiť nemocnicu a následne sa liečil doma a doháňal kondičku. V lete bol však už v poriadku a jeho život sa vrátil do starých koľají.





Whisky pochodil kus sveta, ale má rád aj naše hory. Zdroj: Miloslav Whisky Láber/Facebook

Vrátane cestovania. Kým v Maroku počítali mŕtvych a padnuté budovy, Whisky na sociálnej sieti oznámil, že odlieta práve tam. A tak musel odpovedať na množstvo otázok týkajúcich sa svojej bezpečnosti. Zvedavcov ubezpečil, že je v poriadku a pokračuje do hôr, kde sa zem netrasie. Ako bonus pridal niekoľko záberov zničených budov a Atlantického pobrežia, ktoré vyfotil cestou do svojho cieľa.