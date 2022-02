Vdova po Jiřím Menzelovi Olga ukázala ich pražský byt. Také bývanie by ste brali aj vy, veď pozrite!

Olga Menzelová chcela svojmu chorému mužovi v poslednom období jeho života dopriať pohodlie, a preto sa rozhodla kúpiť dom v pražských Stodůlkách, ktorý bol bezbariérový a teda pre Jiřího vhodný, keďže po ťažkej chorobe zostal upútaný na invalidný vozík. Po jeho smrti sa však rozhodla dom predať a vrátila sa bývať späť do bytu, kde žila predtým. Ten byt totiž tiež nebol len tak hocijaký.

Olga už za života Jiřího Mnzela vlastnila rozľahlý päťizbový mezonetový byt v pražských Košířoch o rozlohe 195 m2. Ten momentálne obýva spolu so svojimi tromi deťmi, dcérami Annou a Evou a synom Albertom, a taktiež s nimi býva aj jej partner a otec jej syna, egyptológ Miroslav Bárta.

Nedávno sa Olga na sociálnej sieti pochválila zábermi, ako cvičí. Ukázala, že aj po troch deťoch má skvelú figúru, no nielen to. Olga popri tom odhalila, ako to vyzerá u nej doma. Pozrite si tie zábery, ten byt je ozaj paráda, každý tam má miesta, koľko len chce, a to zariadenie.... Navyše, keďže Olga si nerobí ťažkú hlavu z prípadného neporiadku, jej deti majú aj vďaka tomu pohodové detstvo.