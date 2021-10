Hana Gregorová svojím zjavom všetkých prekvapila. A pozrite, ako sa nahodila!

Hana Gregorová dlhé roky žila v spokojnom manželstve s jej druhým manželom Radkom Brzobohatým. Ten však pred deviatimi rokmi náhle zomrel a trvalo pomerne dlho, kým sa vdova Hana spamätala z jeho smrti. Pred pár rokmi však herečka spôsobila rozruch vzťahom s mladším partnerom a narobila si aj problémy s vlastnými deťmi. Pár prežil turbulentné obdobie, dokonca aj rozchod.

Hanin o 32 rokov mladší partner Ondřej Koptík kvôli nej odišiel od bývalej rodiny, manželky a dvoch malých detí. Po čase začal mať problémy s drogami a pod ich vplyvom stváral rôzne neprístojnosti, okrem iného zverejňoval na sociálnych sieťach intímne fotografie so spoločných chvíľ s Hanou. Bol z toho riadny škandál, iná by sa na mieste Hany od hanby pod zem prepadla.

Po týchto škandáloch bolo dlhšie ticho, a vyzeralo to tak, že dvojica sa definitívne rozišla. Lenže zdanie klame, bola aj korona, tak sa zdalo, že nie sú spolu, hoci na sociálnej sieti sa spoločnými zábermi, aj s priateľmi, Hana nemala problém pochváliť.

Teraz sa po dlhej dobe Hana opäť ukázala na verejnosti, aj s priateľom. A nech by mal k nim ktokoľvek akékoľvek výhrady, treba povedať, že obaja vyzerali veľmi dobre a spokojne. Hana sa už v minulosti snažila schudnúť, čo sa jej aj podarilo. Tá je teraz už taká štíhla, že pokojne strčí do vrecka aj o niekoľko dekád mladšie kolegyne. Vhodné decentné oblečenie a mejkap tiež robia svoje, poriadne dokážu ubrať roky. Pozrite v GALÉRII, ako to Hane seklo!