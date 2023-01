Dagmar Patrasovú nedávno obvinili, že už o seba vôbec nedbá. Tá teraz všetkým vytrela zrak. Pozrite, ako vyzerá. Omladla vari aj o 20 rokov.

Felix Slováček pred časom tvrdil, že s jeho manželkou Dádou Pátrasovou to ide z kopca a za všetkým je alkohol. „Je najvyšší čas ju liečiť. Nehovorí, len pozerá. Mám strach, že keď sa jej rýchlo nepomôže, zomrie,“ úpenlivo na manželku apeloval cez Blesk.

Navyše, fotografi Dagmar Patrasovú nedávno načapali, ako si len s luxusnou kabelkou, no neupravená, neučesaná, nenalíčená, so šedinami vo vlasoch vyrazila na bleskový nákup do vietnamského obchodíka a po kratučkej chvíli už s miniatúrnym nákupom odkráčala domov.

„Ani pred Štedrým dňom si nedá pokoj!“ skonštatoval vtedy napálený Felix, ktorý takto naznačil, čo bolo zrejme predmetom Dádinho rýchleho nákupu. Zemiaky a mlieko to však rozhodne neboli, a tak sa Felix zariadil po svojom. Nuž, pohľad na niekdajšiu kráľovnú detských sŕdc či bývalý sexsymbol nebol vôbec príjemný, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Teraz je však všetko inak. Dáda si vstúpila do svedomia a dnes je ako vymenená. "Nie je nad to, urobiť si čas len pre seba a nechať sa rozmaznávať," napísala Dáda k fotke, na ktorej je zachytená,ako si dopriala omladzujúce kozmetické procedúry. A že jej to osožilo, teraz vyzerá ako mladica. O trinásť rokov starší Felix pri nej vyzerá skôr ako jej otec, a nie ako jej manžel.