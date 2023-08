Opäť randí! Mesiac rozvedený Forgáč má po svojom boku novú ženu. Je to čerstvé, vraví

Na lásku moderátor nezanevrel.

Marcel Forgáč (52) bol 32 rokov ženatý s manželkou Adrianou (51), s ktorou sa spoznal ešte počas vysokej školy na lyžiarskom zájazde. V roku 2020 však ich láske odzvonilo a každý sa vybral svojou cestou. Kedysi príkladný manželský pár týmto rozhodnutím mnohých prekvapil. O rozvod požiadali v januári tohto roka a iba pred mesiacom súd rozhodol. Definitívne ich rozviedol až na tretí pokus. Teraz je zabávač opäť zamilovaný. Ako sa PLUS 7 DNÍ podarilo zistiť, rozvedený Forgáč má po svojom boku novú ženu.

Žije so synmi

Hoci sa povrávalo, že zo vzťahu prvá vycúvala pani Forgáčová, nakoniec to bol zabávač, kto si zaumienil ukončiť ho aj na papieri. „Žiadosť o rozvod som podal ja, ale skôr to bola vec dohody, respektíve zhody, že už nie sme schopní ďalej koexistovať ako manželia,“ vysvetlil nám svoj rázny krok.

V jednej domácnosti expartneri nežili už takmer štyri roky a v čase rozvodu vraj vážnu známosť nemal ani jeden. „Prebehlo to bez tlaku, že máme niekoho iného. Tento motív tam nebol. Skrátka sme to chceli celé uzavrieť.“ Po dvadsiatich ôsmich rokoch sa tak Marcel Forgáč stal opäť slobodným, ale so záväzkami.

Rodený Kežmarčan sa ešte v roku 2004 presťahoval s rodinou do domu na vidieku, kde dodnes žije s dvomi synmi Marekom (20) a Adamom (14). „Hlavne sa starám, jednoducho my sme traja. Exmanželka žije sama,“ vraví s tým, že zo začiatku si prešli náročným obdobím. „Ale našli sme nejaký spoločný rytmus. Chalani sú so mnou, pretože nemám problém postarať sa o nich ani v kuchyni. K sporáku som nemal ďaleko ani počas manželstva. Starostlivosť o synov nemáme striedavú, ale spoločnú.“

Napokon synovia to k mame nemajú ďaleko. Moderátor sa pred rokmi rozhodol postaviť kúsok od ich domu ešte jednu vilu, ktorú bral najskôr ako dobrú investíciu, no dnes ju obýva práve Adriana.

Spoločná dovolenka

Začiatkom augusta choreograf a tanečník Jaro Bekr, rovnako ako jeho manželka Monika Hilmerová či spisovateľka Evita Twardzik zverejnili rovnakú fotografiu z dovolenky z Palerma, na ktorej pózoval ešte jeden neznámy pár a tiež Marcel Forgáč. „Sicília, predĺžený víkend s kamošmi. Bol to super nápad a super výlet, kopec ´srandy´ s priateľmi. Na to sa bude dlho spomínať,“ chválil sa Bekr. Ukázal tak, že v šoubiznise existujú aj skutočné priateľstvá. A na tie verí aj Forgáč. „Pre mňa sú buď ozajstné alebo také, ktoré nevydržia, alebo len dočasné bez ohľadu na to, v akej profesii sa aktéri tohto vzťahu nachádzajú,“ odvetil nám.

Moderátorovi priatelia sa ukázali ako skutoční, pretože nevyzradili, že na dovolenke nebol sám. Na potulkách Talianskom mu totiž podľa našich informácií okrem celebritných kamarátov robila spoločnosť aj nová priateľka. „Áno, je to Sisa Sklovska,“ snažil sa vtipkovať zo začiatku zabávač. Až nakoniec vyšiel s pravdou von. „Áno, mám novú známosť a veľmi sa bojím, že jej svet médií a sociálnych sietí môže ublížiť. Veľmi,“ odvetil pre PLUS 7 DNÍ s tým, že ich vzťah je iba v začiatkoch.



„Všetko je čerstvé a nechcem o tom hovoriť,“ vysvetlil opatrne moderátor, prečo o svojej novej známosti nechce viac prezradiť. Podarilo sa nám však zistiť, že priateľka, s ktorou Marcel randí niekoľko týždňov, je od neho o dva roky mladšia a nie je zo šoubiznisu. Snáď im vznikajúci vzťah nič nepokazí a Forgáč novú lásku čoskoro privedie do spoločnosti.