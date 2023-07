Spevák Robo Opatovský si okolie svojho domu opäť vynovil. Toto by chceli mať doma mnohí.

Pred rokmi ušiel Robo Opatovský (51) aj s rodinou od ruchu veľkomesta na Záhorie. V Skalici postavil nový ekodom a pred zhruba rokom sa rozhodol zmeniť aj exteriér. Ruky od hliny si však nešpinil on, zavolal si na to odborníkov spolu s televíznymi kamerami, ktorí mu urobili krásnu záhradu. So zmenami však zjavne neskončil. Pred pár dňami sa pochválil ďalšou novinkou.

Netradičná záhrada

S manželkou Katarínou (42) a dcérou Hankou (9) sa spevák usadil až pri moravských hraniciach. Dom im podľa požiadaviek navrhol architekt a postavili ho slovenskí remeselníci. Cez leto pred štyrmi rokmi sa doň rodina presťahovala a zdá sa, že sa im v ňom dobre býva. „Moje baby sú šťastné a ja som šťastný s nimi,“ tvrdil nám spevák v čase, keď dom nemal úplne hotový. Záhrada pôsobila stále ako stavenisko. Jedným z dôvodov, prečo externé práce Opatovský nestihol, bola zúriaca epidémia koronavírusu. „Nemohol som minúť celý rozpočet na výstavbu domu, keďže som nemal žiadne príjmy. To bol dôvod, prečo som neinvestoval ani do výstavby hudobnej galérie,“ dodal.

Manželia Opatovskí sa zamerali hlavne na to, aby ich nový dom bol rodinný, funkčný a najmä ekologický. A taký chceli aj exteriér, ktorý prišiel na rad minulé leto. Stavbu a úpravu záhrady zverili odborníkom na čele so záhradným architektom Martinom Čurdom, ktorí pracujú pre jojkársku reláciu Nová záhrada.

Než prišli, domáci pán musel za domom vysypať veľkú kopu hliny, aby sa zemina usadila. „Vždy absolvujeme najskôr ob­hliadku vybranej záhrady. Musíme zohľadniť aj predstavy majiteľov, no zároveň reálne odhadnúť naše sily. Takmer vždy chcú domáci prerobiť celú záhradu a my si musíme vybrať a dohodnúť sa s nimi, ktorú časť pretvoríme. Nie je to, samozrejme, žiaden diktát - domáci sa pýtajú a vyjadrujú svoj pohľad na vec. Až potom sa návrh schváli,“ prezrdail postupy práce televízny záhradný architekt.

Cena záhrady Opatovských vo finále vyšla na 10-tisíc eur, čo nie je málo. Zdroj: facebook.com/robo.opatovsky.fanpage

Keďže Opatovskí sa snažia byť ohľaduplní k životnému prostrediu, ich podmienkou bolo, aby mali retenčnú nádobu na dažďovú vodu, z ktorej by sa nová záhrada zavlažovala. Pri spevákovej záhrade sa Martin Čurda zameral na technickú zeleň, ale aj na okrasnú - dekoratívnu, aby bola záhrada nielen farebná a originálna, ale aj funkčná a trvalo udržateľná. Vysadili stromy, kríky, kvety a na kopci, ktorý za vilou vyrástol, urobili kamenné terasy so schodmi. Okolie domu razom dostalo inú formu.

Už má aj bazén

Okrem veľkorysého pozemku a záhrady sa spevák teraz teší už aj z rozľahlého bazéna, ktorý je zasadený do zeme. Okolie bazéna vykachličkoval a pridal do neho aj schodíky. Teraz celý dom pôsobí ako oáza pokoja a Opatovský s rodinou, tak nepotrebuje ísť ani na dovolenku. Pokoj a pohodu si zariadil v obkolesení "múrov" vo svojom útočisku. Dom si Robo oplotil pletivom.