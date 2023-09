Niektorí muzikanti pred vystúpením pijú čaj, iní si žehlia nohavice, alebo pozerajú domy na predaj.

Rodáčka z Liptova dnes žije v Holandsku, no päť rokov bývala v Los Angeles, kde študovala medzinárodný obchod a hrala tenis za California State University. Hoci populárnu hudbu milovala odmalička, závislou sa od nej stala práve v USA. „Ako osemročná som zbožňovala Kelly Family, potom prišla Britney Spears, Pink, ale aj Korn a De­peche Mode. No prvé ozajstné koncerty som zažila až v malých kluboch v Los Angeles, kde som spoznala aj dnes takú populárnu skupinu Imagine Dragons,“ vysvetľuje Linda (34).

Čím viac rozumela významu pesničiek a emóciám, ktoré výkony hudobníkov na javisku sprevádzajú, tým väčšmi ich chcela zachytiť. „Z Ameriky som sa po skončení školy presťahovala s manželom do Amsterdamu. Za desať rokov som tam videla stovky skvelých koncertov, no fotila som ich vreckovým fotoaparátom, pretože profesionálne zrkadlovky usporiadatelia na takýchto akciách zakazujú. Tešila som sa z vydarených záberov, no už mi nestačili. Chcela som viac,“ priznáva sa.