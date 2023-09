Václav Neckář vyvádza na pódiu ako zamlada. Pred rokmi sa musel začať odznova učiť rozprávať a chodiť.

Legenda českej hudobnej scény Václav Neckář (79) mal neľahký osud. Pred pár rokmi prekonal mŕtvicu, po ktorej sa musel znovu začal učiť rozprávať a chodiť. I keď je teraz relatívne v poriadku a chodí do spoločnosti, na koncerty ho sprevádza brat Jan.

Slávny spevák prevzal záštitu nad najnovším filmom Tomáša Mašína. Témou filmu Nemé tajomstvo je totiž choroba, ktorá je typická stratou, alebo poruchou reči, ktorá vzniká pri ložiskovom poškodení mozgu.



Na pódiu má Neckář stále mnoho energie ako za najväčšej slávny. Dokonca si aj zatancuje. Vyzerá to tak, že po páde, kedy musel stráviť istý čas v rehabilitačnom centre sa dal znova dokopy. Koncerty má pred sebou a vyzerá byť opäť na radosť mnohých fanúšikov v dobrej forme. Webu Super.cz poskytol s bratom krátke vyjadrenia.



"Vašek si pamätá všetky termíny, ja by som to skrátil. Jednoducho robíme, čo môžeme,“ doplnil ho brat Jan. "Snažíme sa,“ dodal Václav Neckář. Piesne, ktoré spieva už dlho naozaj pozná. V súkromí cvičí a na pódiu vraj skáče a tancuje podľa situácie. "Akurát na texty si občas musí dávať pozor,“ povedal na záver jeho brat Jan.