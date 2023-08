Korene geniálneho vedca siahajú na Oravu.

Možno ste už videli film Oppenheimer, ktorý valcuje svetové kiná vrátane tých slovenských. Partia najlepších fyzikov sa počas druhej svetovej vojny zišla v americkom tajnom projekte, ktorému šéfoval Robert Oppenheimer. Pod jeho vedením mali vyrobiť atómovú bombu skôr než nacistické Nemecko. Značná časť expertov boli Židia, mnohí pochádzali z východnej Európy. A vedzte, že jedna z kľúčových postáv bola úzko previazaná so Slovenskom.

Geniálny fyzik Leo Szilard pochádzal podľa oficiálneho životopisu z Budapešti, ale je viac než pravdepodobné, že jeho otec Louis by slovenčine rozumel rovnako dobre ako maďarčine. V našej krajine sa totiž narodil a prežil celé destvo, potom sa vydal sveta, zbohatol a splodil Lea. Ten sa neskôr stal autorom mnohých patentov, blízkym spolupracovníkom Einsteina a členom projektu Manhattan, ktorý je ústrednou témou nového hollywoodskeho filmu. Hoci Leo Szilard nikdy nedostal Nobelovu cenu, za svoje povojnové vystupovanie proti nukleárnemu zbrojeniu si prevzal niekoľko vyznamenaní.

Trmácali sa po Slovensku

Leo Szilard má maďarsky znejúce meno, ale v skutočnosti to bolo o čosi zložitejšie. Keď sa v roku 1898 narodil ako najstarší syn úspešného židovského inžiniera, do matriky v Budapešti mu napísali Leo Spitz. O dva roky sa už volal Leo Szilard. Na nátlak uhorskej vlády si totiž celá rodina pomaďarčila židovské priezvisko - Szilard v preklade znamená to isté čo Spitz, čiže pevný. Leov otec Louis sa však do Maďarska presťahoval zo Slovenska.

Louis Spitz prišiel na svet v roku 1860 v Tvrdošíne. V oravskom meste sú si svojho rodáka vedomí a históriu rodiny prebádali. Malý Louis sa podľa nich narodil do rodiny poľnohospodára Samuela Spitza z Veličnej a Leontiny Kopstockovej, ktorá pochádzala z neďalekej Malatinej. Manželia sa usadili v Tvrdošíne, kde začali hospodáriť. No ako im pribúdali deti, sťahovali sa po rôznych miestach po Slovensku, „kde sa podnikavému Samuelovi Spitzovi niekedy viac, inokedy menej darilo“.

Dedo Lea Szilarda: Samuel Spitz sa sťahoval za prácou po Slovensku. Nakoniec zomrel v Kremnici. Zdroj: ARCHÍV NMH

Spitzovci rozprávali doma nemecky, ale do kontaktu prichádzali, samozrejme, aj s našim jazykom. „Štyria synovia chodili do židovských škôl, kde sa vyučovalo nemecky, dcéry boli doma a podľa finančnej situácie ich niekedy učili domáce učiteľky. Deti vonku čo to pochytili zo slovenčiny, ale doma sa rozprávalo po nemecky a čítala nemecká literatúra,“ píše sa na stránke tvrdosin.sk.

Spolužiaci z luteránskej školy

Po viacerých peripetiách sa rodina usadila v Kremnici, kde Louis nastúpil na maďarské gymnázium. Keďže sa mu v štúdiu darilo, pokračoval v Budapešti. Po maďarsky sa vraj nikdy poriadne nenaučil, ale už tam zostal. Ako stavebný inžinier sa podielal na budovaní mostov a železníc, no predovšetkým zbohatol. Mal už pomerne dosť rokov, keď si vzal dievča z dobrej rodiny Teklu Vidorovú, dcéru tamojšieho lekára a činovníka židovskej obce. Veľmi rýchlo sa im narodili tri deti - synovia Leo, Béla a dcéra Rózsi, ktorým s Teklou vštepili výnimočnú výchovu. FOTO Leovho otca nájdete TU.

Leo Szilard ako mladík, ktorý sa vydal do sveta. Zdroj: ARCHÍV NMH

„Mama vychovávala deti pomocou rozprávok v zmysle najvyšších ideálov, pre skromnosť, česť, pravdu a altruistické sebaobetovanie vlastného života ľudskej spoločnosti. Deti pod maminým dozorom cez týždeň chodili skromne obliekané a jedli obyčajné jedlá. Otec deti neposlal na prvý stupeň školy, ale, ako bolo vtedy umožnené, učili sa doma s domácimi učiteľmi a iba raz za rok sa museli podrobiť skúšaniu v škole.“ Algebru a vôbec matematiku vyučoval deti otec osobne.

Najstarší Leo sa fyzikou začal zaoberať už ako dieťa. No rodičia, aby sa vyhli prenasledovaniu Židov, ho radšej zapísali na luteránske gymnázium. Zaujímavosťou je, že rovnakú školu navštevoval Edward Teller – ďalší vedec židovského pôvodu, ktorý sa rovnako ako Leo neskôr v Amerike zapojil do tajného projektu, ktorému šéfoval Oppenheimer.

Najbližší spolupracovník? Albert Einstein

Po prvej svetovej vojne sa Leo Szilard odsťahoval za štúdiami do Berlína, kde si mimoriadne porozumel s učiteľom Albertom Einsteinom. Vytvoril viacero patentov, z toho osem spolu s najslávnejším vedcom histórie. Keď sa v roku 1933 dostal v Nemecku k moci Adolf Hitler, Szilard zbalil kufre a presťahoval sa do Viedne. Zakrátko ušiel do Anglicka a odtiaľ do Spojených štátov, kde neskôr prijal americké občianstvo.

V dobrej spoločnosti: Leo Szilard s blízkym spolupracovníkom Albertom Einsteinom. Zdroj: ARCHÍV NMH

Čo je dôležité, Leo Szilard ako prvý zistil, že reťazová reakcia a tým pádom atómová bomba je uskutočniteľná. Keď sa rozpútala vojna, s Albertom Einsteinom napísali americkému prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi list. Upozorňovali ho na hrozbu, že nemeckí nacistickí vedci môžu byť blízko k výrobe atómovej bomby. Roosevelt okamžite zriadil Projekt Manhattan, o ktorom nevedel ani jeho viceprezident Truman. Američania sa pokúsili Nemcov predbehnúť a skupine, ktorú viedol Robert Oppenheimer a ktorej bol Szilard súčasťou, sa to podarilo.

No kým sa tak stalo, Adolf Hitler bol porazený a mŕtvy. Leo Szilárd sa vystrašil. Bol to opäť on, kto chcel zabrániť katastrofe. Viedol protest vedcov s návrhom, aby atómovú bombu nechala americká vláda vo vojne s Japonskom padnúť na neobývaný ostrov. Len aby nepriateľa vystrašili. Petíciu podpísalo 68 ľudí z ich vojnového vedeckého programu, ale skončila v trezore a na najvyššie miesta sa nikdy nedostala.

Nový prezident Harry S. Truman rozhodol a o niekoľko týždňov neskôr vynález, ktorý stál americký rozpočet dve miliardy dolárov, nechal zhodiť na Hirošimu a Nagasaki. Američania tým definitívne ukončili druhú svetovú vojnu, no následky boli katastrofálne. Szilárd zvyšok života bojoval proti nukleárnemu vyzbrojovaniu a napísal satirickú sci-fi poviedku s názvom Súdili ma ako vojnového zločinca, ktorá ovplyvnila jeho vedeckých nástupcov.

Utiekol na poslednú chvíľu

Ak by sme dnes na Slovensku hľadali príbuzných Lea Szilarda, riadne by sme sa natrápili. Podľa dostupných zdrojov totiž z našej krajiny odišiel nielen jeho otec, ale aj ostatní strýkovia a tety. Väčšina sa presťahovala do Budapešti, iní do Viedne. S blížiacou sa vojnovou hrozbou ako Židia hľadali bezpečie, a tak sa dostali do Veľkej Británie či Spojených štátov amerických.

Azyl v USA našla spolu s Leom Szilardom celá jeho rodina vrátane otca, tvrdošinského rodáka Louisa Szilarda. Starý pán stihol z Európy utiecť na poslednú chvíľu. Necelý mesiac pred začiatkom druhej svetovej vojny nastúpil na loď Normandia, mal už sedemdesiatdeväť rokov a nikto ho nesprevádzal. Za veľkou mlákou, kde sa o neho starali obaja synovia, sa dožil úctyhodných deväťdesiatpäť rokov.

Vo filme Oppenheimer sa Leo objavuje medzi ďalšími vedcami, ktorí chceli ukončiť vojnu. Kým skutočný Szilard bol nižšej postavy, zápasil s nadváhou a jeho tvári dominovali veľké hnedé oči, na filmovom plátne ho stvárnil vysoký modrooký fešák. Zrejme nebude náhoda, že tvorcovia sa do jeho role vybrali známeho maďarského herca Mátého Haumanna, ktorý v minulosti hral vo viacerých medzinárodných filmoch.