Spojila príjemné s užitočným. Lieči si srdce a zarába. Ráchel Karnížová (21) sa rozhodla nájsť novú lásku v reality šou Love Island.

Rýchlo sa otriasla. V apríli verejnosť rozvírila správa, že spevák Tomy Kotty (31) pod vplyvom alkoholu zbil do krvi svoju partnerku Rachel Karnížovú a pokúsil sa ju znásilniť. Účastníčka súťaže Miss Slovensko pochádzajúca z Košíc, na Instagrame známa ako Rachellkka, vtedy zverejnila krvavé fotografie svojho tela a roztrhané oblečenie, ktoré dokazovali, že sa stala terčom útoku. Verejnosť a priatelia Kottyho odsúdili a on sa vybral na protialkoholické liečenie.

Z nedávnej dovolenky pridala Rachel Karnížová aj takéto horúce zábery. Zdroj: rachellka/instagram

Už je doma a vo videách sa snaží vysvetľovať, čo sa vlastne stalo. Rachel sa rozhodla liečiť si srdce a zarobiť peniaze v šou Love Island. „Už dnes 4. 9. sa to odštartuje na Voyo. Nezabudnite pozerať novú sériu šou Love Island.Ako veľmi držíte Rachelke palce?“ spýtala sa svojich priaznivcov začiatkom týždňa. Podľa ďalších príspevkov na jej Instagrame sa zdá, že už aj nejakého típka ulovila.

Toto je kompletná základná zostava tohoročnej šou Love Island 2023 Zdroj: TV Markíza

Love Island Česko & Slovensko. je späť a znovu so sebou prinesie lásku, vášeň aj nečakané zvraty! Do luxusnej vily na španielskom ostrove Gran Canaria mieri nová skupina obyvateľov zo Slovenska a z Česka, aby práve tu stretli ideálne spojenie a našli lásku svojho života. Pre najstabilnejší a najobľúbenejší pár je na konci šou pripravená odmena vo výške 75 000 eur. To, že sa na ostrove naozaj môže zrodiť vážny vzťah, potvrdzuje aj fakt, že víťazi prvej série, Martin Kulhánek a Laura Chrebetová, sa na konci prázdnin vzali, a okrem nich je stále spolu ďalších päť párov, ktoré šou dala dohromady. Streamovacia služba Voyo a TV Markíza odhalili novú zostavu mladých žien a mužov, ktorých moderátorka Zorka Hejdová už v pondelok 4. septembra privítala v tretej sérii populárnej reality šou. Voyo ponúkne každý týždeň šesť dielov Love Island Česko & Slovensko. Televízni diváci môžu sledovať jednotlivé epizódy s denným oneskorením vo vysielaní televízie Markíza, vždy po 23:00 hodine.