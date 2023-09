Spevák Filip Lenárth pre PLUS 7 DNÍ prezradil novinky zo svojho života.

Bývalý semifinalista Slovensko hľadá Superstar 3 Filip Lenárth (38) už rok po skončení speváckej šou - v roku 2009 prekvapil svoje fanúšičky a ženil sa. Za manželku si zobral vtedajšiu priateľku Zuzanu Makranskú, s ktorou si povedali áno v Martine v Slovenskej Matici. V tom čase už pod srdcom nosila ich syna Kristiána. Ich láska však dlho nevydržala. V roku 2012 sa rozviedli. O ich rozchode sa verejnosť dozvedela, keď už randil s inou. „Mám novú priateľku Soňu. Spieva so mnou vo Free voices. Sme v piatom mesiaci. Rozvedený som od začiatku roku 2012. Svadbu nechystáme. Ale bývame spolu už 2 roky a sme šťastní. Bábätko by malo prísť v druhej polovici apríla. No a so Zuzanou mojou ex vychádzame lepšie ako za čias manželstva. Ona má tiež svojho partnera. No a môj synátor Kiko ku mne chodieva každý druhý víkend a cez prázdniny. Myslím, že sme všetci urobili dobre,“ tvrdil v tom čase.

Po dlhých rokoch si to Lenárth rozmyslel a so svojou polovičku pred pár dňami oznámili zásnuby. „Vlastne takmer presne po 10 rokoch vzťahu som priateľku požiadal o ruku. Máme spolu dve dcéry. A už dávnejšie sme si hovorili, že keď pôjdu do školy, mamka by sa už nemala volať Marcinová. Pri staršej sme to nestihli, ale mladšia je teraz prváčka, tak sme ešte v septembrovom limite. Lebo svadba bude 30.9.2023, počas volieb,“ priznal pre PLUS 7 DNÍ Filip, ktorý sa pochválil aj fotkou so snubným prsteňom. Pri pohľade naň, si ihneď každý všimne, že patrí medzi tie netradičné, a to najmä pre jeho smaragdovo-zelený kameň. „Sonka, má veľmi rada zelenú farbu, má aj zelené oči, takže jednoznačne sme vybrali aj prstienok. Johanka aj Dominika mi pomáhali pri výbere,“ netajil spevák, ktorý s partnerkou už ďalšie dieťa neplánujú. „Už by sme to asi ani nezvládli, vstávať skoro ráno a v noci nespať,“ vysvetľuje.

Filip aj po rokoch dobre vychádza so svojou exmanželkou Zuzanou. „Máme kamarátsky vzťah. Ona sa vlastne už dávno znova vydala a bývajú na juhozápade Slovenska. Ja v Prešove, a tak sa so synom stretávam málokedy, keďže takmer celý deň mi trvá z Prešova ísť k nemu domov, takže veľa času trávi u našich v Martine. A keď sú nejaké dlhšie prázdniny, tak sme spolu. S ním teraz riešime strednú školu,“ priznáva bez okolkov rodinné strasti i radosti spevák, ktorý sa aktuálne sústredí na svoju svadbu.

Mimo súkromného života má nabitý aj ten pracovný. „Nedávno sme v Divadle Jonáša Záborského v Prešove odpremiérovali muzikál Chicago. Čiže som bol zavretý v divadle a vyšiel som, len keď som bol robiť klauna s kolegami z červeného nosa. Som teraz naozaj šťastný,“ dodal na záver bývalý superstárista.