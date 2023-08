Jan Bendig oslávil desiate výročie s priateľom na legendárnom ranči v Dallase.

Český spevák Jan Bendig (29), ktorý odštartoval svoju kariéru vďaka účasti v SuperStar, si doprial neuveriteľný luxus. Na oslavu desiateho výročia vzťahu odletel s partnerom a manažérom Lukášom do Ameriky. V Texase si prenajali Southfork ranč, kde v rokoch 1978 až 1991 nakrúcali svetoznámy seriál Dallas. Obaja sú totiž jeho obrovskými fanúšikmi. Súčasťou prenájmu bol kompletne celý dom vrátane stravy, takže mohli zažiť, aké je to raňajkovať na miestach ako Ewingovci a večerať v slávnej jedálni, ktorú vídali v seriáli ako diváci. Jedáleň je však iba replika, pretože interiérové scény točili vo vybudovaných štúdiách.



Menu mali to isté ako slávny rodinný klan. „Na raňajky nám ponúkali veľa ovocia, zeleniny, vajíčka, šunky a my sme si povyberali, na čo sme mali chuť. Večer sme dostávali obrovské J. R. steaky. Cítim, že som tam pr­ibral hádam aj štyri kilá, tak nás tam vykrmovali,“ povzdychol si Jan.

Buchli sa po vrecku

Bendig vraj nikdy nezabudne na pocity, keď konečne uvidel legendárny dom na vlastné oči. „Mal som husiu kožu. Vyzerá zvonku tak, ako si ho pamätám zo seriá­lu. Naozaj som čakal, že sa otvoria dvere a príde nás privítať Miss Ellie,“ zveril sa nadšený spevák.



Fanúšikovia seriálu si dopriavajú pobyt v známej nehnuteľnosti väčšinou na deň, keďže to nie je lacná záležitosť. Jedna noc stojí 2 300 eur. Jan a Lukáš zostali dlhšie. „Za ten zážitok to stálo a som rád, že sme tam mohli zostať štyri dni. Pamätám si totiž začiatky nášho vzťahu s Lukášom, keď sme na tom finančne neboli veľmi dobre a naozaj sme premýšľali, čo s každou korunou. Dnes sme hrdí na to, čo sme za tých desať rokov spolu dokázali, a verím, že v budúcnosti ešte dokážeme. Toto bol náš vzájomný darček pre seba, že tá tŕnistá cesta stála za to.“

Dallas v Česku

V Texase sa cítili naozaj ako doma a dokonca uvažujú o tom, že si do piatich rokov dajú postaviť repliku seriálovej nehnuteľnosti. „Bol to odjakživa Lukášov sen. Ja súhlasím, pokiaľ si to zvnútra budem môcť vydekorovať podľa svojich predstáv,“ hovorí spevák. Chalani sú radi, že si chvíle na originálnom ranči užili teraz, pretože od personálu sa nedozvedeli veľmi dobrú správu. „Nový majiteľ okolo neho plánuje postaviť obytné domy. Takže už čoskoro stratí svoje seriálové kúzlo a oni to ťažko nesú,“ pridal Jan čerstvú „pikošku“. A nebola jediná.



Sprievodkyňa im vraj prezradila aj klebety, kto z hercov bol fajn a kto, naopak, nafúkanec. Predstaviteľov J. R. Ewinga, Bobbyho Ewinga a Sue Ellen Ewingovej personál ranča miloval. „Svojím nepríjemným správaním im však nesadla predstaviteľka Pamely Ewingovej, ktorá sa nerada s kýmkoľvek rozprávala. Z nového pokračovania bol vraj najviac nafúkaný predstaviteľ Christophera Jesse Metcalfe, ktorého nemal rád vôbec nikto.“ Na miesto natáčania z času na čas chodia aj samotní herci. Nedávno tam vraj bola Linda Grey, ktorá hrala Sue Ellen Ewingovú. Prišla bez ohlásenia a chcela si zaspomínať na nakrúcanie.



Pár metrov od ranča je aj veľké múzeum seriálu, kde návštevníci uvidia napríklad zbraň, ktorou zranili J. R. Ewinga z legendárnej epizódy Kto postrelil J. R.?. Tá je stále najsledovanejším televíznym dielom v histórii televízie.