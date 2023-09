Zvukár Jozef Krajčovič prežil s Vašom Patejdlom najkrajšie roky svojho života. „S jeho smrťou sa nikdy nezmierim,“ vyznal sa.

Takmer štyridsať rokov patrí k sivej, no významnej eminencii slovenskej hudobnej scény. Pojmom a legendou v muzikantských kruhoch sa zvukár Jozef Krajčovič (76) stal najmä vďaka úzkej spolupráci s Vašom Patejdlom. Ich spoločná história sa začala písať, keď tesne pred revolúciou založili vlastné nahrávacie štúdio Relax. Tam, v prenajatom priestore v bratislavskej časti Dúbravka, tvorili novodobé dejiny našej populárnej hudby. Prvé platne skupiny Banket, Beáty Dubasovej, Petra Nagya a hity ako Vráť trochu lásky medzi nás, Když muž se ženou snídá, Koloseum či melódie z filmov Fontána pre Zuzanu vrátane Vody, čo ma drží nad vodou nám nikdy nezovšednejú.



Štúdio Relax už dávno neexistuje, no Krajčovič s Patejdlom spolu dokázali pracovať aj na diaľku vďaka internetu. „Neviem, či si niekedy dokážem zvyknúť na to, že Vašo už nie je. Keď sme nahrávali jeho album Spovedaj ma zo spomienok, na obal mi napísal venovanie, ktoré má pre mňa dnes špeciálny výz­nam: Osobne chcem poďakovať Jožovi Krajčovičovi, môjmu spolubojovníkovi vo vojne nazývanej šoubiznis. Keď žoldnier prestane bojovať, zahynie. Takže nám nič iné nezostáva,“ cituje slová kolegu a kamaráta.



Zronený a so slzami v očiach pred nami vyhlásil, že aj keď to bude bez Vaša ťažké, svojho povolania zvukára sa vzdať nehodlá a tak ako si Vašo prial, bude sa snažiť pokračovať v boji aj za neho.

Pohreb by nezvládol

Správu o smrti Vaša Patejdla sa Jozef Krajčovič dozvedel od svojej partnerky. „Vie, že som veľmi citlivý. Snažila sa mi to povedať čo najopatrnejšie, no i tak ma to kompletne položilo. Preto som nešiel na pohreb. Navyše som po náročnej operácii. Dal som mu vyrobiť veľký veniec s nápisom Nikdy nezabudnem. Položili ho hneď vedľa venca od Elánu.“ Počas obdobia, ktoré ubehlo od Patejdlovej smrti, mu v hlave prebehli všetky roky ich spolupráce a priateľstva. „Po pohrebe každý ďalej žije svoj život, ale ja to tak neviem. Nedokážem všetko uzavrieť jedným pohrebom. Stále ho budem mať v srdci. Boli sme spojení akoby pupočnou šnúrou. Sám ma nazýval svojou pravou rukou,“ povedal nám so zvesenou hlavou a zaslzenými očami.

Vo vytržení

Po smrti Vaša Patejdla si Jozef Krajčovič ešte viac uvedomil jeho nenahraditeľnosť. „Taký komplexne talentovaný umelec, ako bol Vašo, tu už nie je. Nikdy nezabudnem, keď dostal ponuku na muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Angličania mu nič neodpustili. Celý čas sedeli v štúdiu a precízne kontrolovali každú notu. Vašo písal partitúry, v jeden moment vyskočil na skriňu, odkiaľ dirigoval orchester, dával nástupy spevákom a všetko riadil. Bol fantastický a Angličania boli z neho vo vytržení. Rešpekt a úctu mal pred ním úplne každý. To som si istý,“ podotýka.



Naposledy spolu robili na skladbe Pierko pravdy pre Beátu Dubasovú, no ďalšie spoločné plány, na ktoré sa Krajčovič mimoriadne tešil, už nestihli. „Doma mám šikovného trinásťročného syna Maťa, ktorý už účinkoval v niekoľkých muzikáloch, a Vašo sľúbil, že pre neho skomponuje zopár skladieb. Oceňoval, že Maťo spieva nie noty, ale náladu skladby. Naozaj veľká škoda, že to nevyšlo. Zatiaľ sme s Maťom nahrali pár skladieb, ktoré mu na texty Ľuboša Zemana skomponoval Vlado Kolenič, tak som sám zvedavý, ako sa s nimi mladý popasuje,“ uvažuje.

Posledné vyznanie

Keď sa Jozefa Krajčoviča na záver pýtame, ktoré nahrávanie si cení najviac, mávne rukou. „Nahral som asi šesťdesiat albumov a na každom nachádzam nejaké chyby. Ani Voda nie je dobre nahraná, ale je to dobrá skladba a to ju zachránilo,“ tvrdí. Po chvíli však predsa len vyrukuje s prácou, na ktorú je aj po rokoch pyšný. „Ešte na začiatku, keď sme točili prvý album skupiny Banket, prišiel raz Richard Müller do štúdia skontrolovať mix skladby Tlaková níž. Keď som mu ju pustil, skoro odpadol. Bol v šoku, akú som mu dorobil krásnu atmosféru. Tie ,odpovedačky‘ sú moja práca. Rišo mi vtedy zablahoželal a myslím si, že jeho platňa potom získala aj nejakú cenu. Tak som rád, že som mu dopomohol k hitu,“ hovorí.



Vrúcny vzťah má aj k sólovému albumu Vaša Patejdla Spovedaj ma zo spomienok. „Pracovali sme na ňom sami dvaja a bolo to také krásne, že neverím, že by som to ešte s niekým mohol zažiť,“ uzatvára našu debatu vyznaním nebohému kamarátovi.