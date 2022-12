Dagmar Patrasová svojím zjavom všetkých zaskočila.

Vyše mesiaca trvalo dcére slávneho režiséra Jána Roháča Kateřine Kergalovej, kým sa jej podarilo usporiadať poslednú rozlúčku pre jej tragicky zosnulú mamu, herečku a speváčku Zuzanu Burianovú (†75). Tá od deväťdesiatych rokov žila so svojím druhým partnerom Zdeňkom Kučerom vo Švajčiarksu, no na staré kolená sa plánovali vrátiť späť do Česka. Žiaľ, už to nestihla. Nešťastne spadla zo schodov, zlomila si nohu a napokon v nemocnici zomrela na embóliu.

Dcéra Kateřina komplikovane riešila prevoz ostatkov svojej mamy zo Švajčiarska do Prahy a napokon 2. decembra usporiadala zádušnú omšu pre všetkých, ktorí mali jej mamu radi či s ňou spolupracovali. Na poslednej rozlúčke prišli mnohé bývalé hviezdy zo Semaforu, kde jej mama kedysi tiež pôsobila. Nechýbali Miluška Voborníková, Luděk Sobota (79) s manželkou, spevák Milan Drobný s manželkou, pesničkár Miroslav Paleček, režisér Viktor Polesný či Dáda Patrasová (66).

Dáda Patrasová, ktorá na poslednú rozlúčku bývalej kolegyni priniesla bielu ružu, sa na verejnosti objavila po dlhšej dobe. Naposledy bola spolu so svojím manželom Felixom Slováčkom na premiére obnoveného muzikálu Alenka v ríši divov, kde účinkovali obidve ich deti, dcéra Anička aj syn Felix. Nedopadlo to však najlepšie, lebo Dáda vtedy opäť neodolala poháriku, a nebol na ňu príjemný pohľad.

Felixov kamarát muzikant nedávno prehovoril, ako to vyzerá doma u Dády a Felixa, a nebolo to nič dobré. „Felix z domu doslova uteká, pretože sa nechce pozerať na to, ako sa Dáda upíja. Je rád, že ho pozývajú a že on môže byť s kamarátmi v spoločnosti a baviť sa.“ A keď sa teraz po dlhšom čase Dáda opäť objavila na verejnosti, všetci len krútili hlavou, ako vyzerala. Pozrite FOTO v GALÉRII.