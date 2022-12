Dáda Patrasová tvrdí, že Slováček ju chce zbaviť svojprávnosti pre majetok. Budete len pozerať, čo všetko jej patrí. Kam sa na ňu Slováček hrabe.

Keď Dagmar Patrasová neprišla na dohodnuté vystúpenie pre deti, ktoré mala mať spolu s Felixom Slováčkom, ten pustil do médií zúfalé informácie o tom, ako je na tom jeho manželka zle a nič iné jej nepomôže, len to, aby bola zbavená svojprávnosti a išla sa liečiť, inak zomrie.

„Je to koniec jej kariéry! Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,“ bedákal Felix. „Bohužiaľ je manželka indisponovaná už každý deň. Nachladená však nie je,“ tvrdil Slováček. „Asi každý vie, prečo neprišla. Som z toho veľmi zúfalý, vôbec neviem, čo mám robiť, aby som jej zachránil život,“ dodal muzikant, ktorý sa obáva, že jeho manželka skončí ako svojho času Iveta Bartošová či žena herca Jiřího Krampola Hana. Podľa Felixa už Dáda ani nevníma, čo sa okolo nej deje, len pije...

Dáda má však na celú vec iný názor. Návrh svojho manžela týkajúci sa jej zbavenia svojprávnosti tvrdo odsúdila a rozhodla sa konať. „Muselo mu preskočiť. Podám žiadosť o rozvod. Toto je už cez čiaru. Som z toho zúfalá. Po 40 rokoch manželstva je takýto zákerný,“ hromžila Dáda a pokračovala. „Asi mu ide o môj majetok. Už ma tie jeho útoky štvú. Nech sa pozrie na svoj život. Mne ten môj ničí neustálymi neverami. Nechápem, prečo má potrebu hovoriť stále do tlače. Ja sa o ňom nebudem vyjadrovať,“ reagovala na slová svojho manžela pre eXtra.cz Dáda Patrasová.

A keď Dádu po tomto Felixovom mediálnom výstupe navštívili z redakcie Expres.cz, mali možnosť sa presvedčiť, že Dáda nielenže vníma, čo sa okolo nej deje, ale aj dokáže jasne formulovať svoje myšlienky. „Som úplne v poriadku, sú to len účelové tvrdenia. Ale neviem, čo s tým mám robiť,“ povedala Dáda so smútkom v hlase. Prečo teda jej muž šíri tieto reči? „Neviem, ale teraz mám druhý hovor. Nehnevajte sa. To viete, v osemdesiatich rokoch..., je to ťažké. Či je zdravý, alebo chorý, to nechcem komentovať. Nechcem o ňom hovoriť,“ dodala s tým, že stále spolu žijú a doma o tomto nehovoria.

Ako sme písali vyššie, Dáda sa po tomto Felixovi vyhráža aj rozvodom, a určite by po ňom nezostala ako chudobná príbuzná. Ako zistil Expres.cz, Dáda je bohatšia ako Felix o desiatky miliónov českých korún. Pozrite FOTO v GALÉRII, čo všetko jej patrí. Na ňu sa teda Felix nechytá.