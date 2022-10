Patrasovej dcéra ukázala telo po liečbe rakoviny: Šokujúce FOTO! Nechceli by ste byť v jej koži

Dcéra Dagmar Patrasovej a Felixa Slováčka si prešla peklom. Takéto drastické následky na jej tele zanechala rakovina.

Anna Julie Slováčková (27), ktorú všetci poznajú ako herečku a speváčku, síce v minulosti už mala menší zdravotný problém, ale vtedy išlo o nezhubný nádor. Pre dvomi rokmi k nej osud už nebol taký zhovievavý a mladá žena si vypočula diagnózu, po ktorej sa jej v prvom momente zmocnila panika. Vzápätí sa v nej však všetko zmobilizovalo a začal sa boj o život.

Aničkin boj napokon dopadol dobre, nad chorobou zvíťazila, ale s pokorou priznáva, že nie je žiadna hrdinka a mala aj chvíle, kedy to chcela vzdať, pretože jednoducho už nevládala. Našťastie, vždy sa našlo niečo, kvôli čomu sa dokázala pozviechať a pozbierať zvyšky síl. Bolo to však náročné, Anička absolvovala 12 chemoterapií a ožarovanie, ktoré na jej tele zanechalo následky.

Hoci mladá herečka a speváčka tvrdí, že čím dlhšie je zdravá, tým viac sa snaží nepríjemné spomienky na chorobu zatlačiť do úzadia, teraz sa predsa len podelila o to, čo vlastne prežívala, a ako sa to podpísalo na jej tele. Ožarovanie bola veľmi nepríjemná skúsenosť. Anička ukázala, aký mala od neho spálený prsník. Naozaj drastický záber. Našťastie, hrozivo vyzerajúca popálenina sa dala vyliečiť a dnes už je zase všetko v poriadku.

Anička hľadala pri svojej liečbe informácie na popálenie kože po ožarovaní. "Nemala som vďaka Bohu žiadne extrémne spáleniny, ale príjemné to nebolo,“ popísala mladá žena. Pomohlo jej Aloe vera, ktorým si popálenú kožu stále natierala. Dnes sa snaží pomáhať svojimi radami ľuďom s podobnými problémami, ktorými si prešla ona. A hoci sa cíti zdravá, kdesi v úzadí ten strach z toho, že sa choroba vráti, stále je. Najlepšou terapiou pre ňu je však práca, tá ju dokáže priviesť na iné myšlienky.