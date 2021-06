Každá žena si chce aspoň raz v živote obliecť svadobné šaty a ani dcéra Dády Patrasovej Anna Julie Slováčková nie je výnimkou. Pozrite, ako jej to pristalo.

Bolo to s ňou zlé, ale zabojovala. Mladá herečka a speváčka Anna Julie Slováčková si pred vyše rokom prešla veľmi ťažkým obdobím, keď jej diagnostikovali rakovinu. Jej otec Felix Slováček plakal, keď videl, čo s ňou choroba robí, a jej mama Dagmar Patrasová by zákerné ochorenie vzala najradšej na seba, keby takto mohla dcéru zachrániť. Mladé žieňa sa podrobilo liečbe, dvom cyklom chemoterapií a následne absolvovalo operáciu. Tá našťastie dopadla dobre a po nej Anička ešte absolvovala ďalšiu liečbu.

Nebolo to však bez následkov. Podľa slov samotnej Aničky rakovina a najmä následná liečba si vybrala svoju daň, jej telo "zdevastovala". V dôsledku užívania liekov herečka, ktorá v podstate od rannej mladosti bojuje s nadváhou, dosť výrazne pribrala. Keďže takmer celú svoju mladosť chudla a držala všelijaké diéty, nikomu by ani nenapadlo, že môže mať takýto problém. Teraz sa to však prejavilo naplno.

Hoci spočiatku zastávala názor, že nie je dôležité, či má nejaké tie kilá navyše, najdôležitejšie je, že ju toto telo zachránilo, napokon sa predsa len pozmenila názor. Nedávno Anička ukázala, ako sa za ten rok po chorobe zmenilo jej telo. Keď sa Anička začala cítiť lepšie opäť zapracovala na svojej postave a výsledkom sa pochválila na sociálnej sieti. Takto aspoň ukázala príklad ženám s podobným osudom, že sa oplatí nevzdávať a zabojovať.

Anička však mala aj iný a celkom dobrý dôvod, aby na sebe zapracovala. Čakalo ju totiž niečo, čo chce aspoň raz za život zažiť každá žena. Aničku totiž čakala premiéra vo svadobných šatách, a v tých chcela vyzerať čo najlepšie. Ako priznala herečka, svadobné šaty vyberala pomerne dlho, ale napokon bola s ich výberom spokojná. Zvolila klasiku, romantické vyšívané šaty so závojom. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, aká z nej bola nevesta!