Dagmar Patrasová sa už dávnejšie neobjavila na verejnosti. Čo sa s ňou deje? Slová Felixovho neveštia nič dobré....

Dáda Patrasová sa naposledy na verejnosti objavila spolu s manželom Felixom na premiére obnoveného muzikálu Alenka v ríši divov, v ktorom účinkujú obidve ich deti. Predstavenie si vychutnali a po ňom svojim deťom postojačky aplaudovali. Lenže potom...

Po predstavení nasledoval večierok, na ktorom sa podávalo víno, a Dáda okrem úspechu detí zrejme zapíjala aj Felixov škandál s vnadnou blondínou po premiére filmu Jan Žižka. Keď sa to v zákulisí dozvedela jej dcéra Anička, ktorá je zo svojich rodičov už "na prášky", odmietla sa s mamou stretnúť, čo Dáda veľmi ťažko niesla, a alkohol jej ešte dodal...

Na Dádu, ktorá opäť neodolala poháriku, teda vôbec nebol príjemný pohľad. Dáma v rokoch a takto sa doriadiť! Kým prišiel taxík, na ulici sa pridržiavala stĺpu verejného osvetlenia. Patrasovú napokon musela jej manažérka a kamarátky naložiť do taxíka, lebo Felix Dádu v takomto stave odmietol odprevadiť domov.

Odvtedy rôzne podujatia vymetá len sám Felix, hoci si popritom vždy nájde dámsku spoločnosť. No po Dáde ako sa zem zľahla. Keď sa nedávno Felix zúčastnil oslavy okrúhlej šesťdesiatky jeho kamarátky, speváčky Heidi Janků, ani netušil, prečo tam Dáda neprišla. Felix totiž vôbec nebol doma, na oslavu išiel rovno z letiska po návrate z Tenerife, kde sa s ostatnými kolegami zúčastnil oslavy podnikania Zuzany Belohorcovej (45) a jej manžela.

A teraz prehovoril Felixov kamarát muzikant, no jeho slová vôbec netešia. „Felix z domu doslova uteká, pretože sa nechce pozerať na to, ako sa Dáda upíja. Je rád, že ho pozývajú a že on môže byť s kamarátmi v spoločnosti a baviť sa.“ Nuž, zrejme je to celé v ich rodine začarovaný kruh, z ktorého nevedia, ako sa dostať von.