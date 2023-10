Patrícia Janečková zomrela plná odhodlania bojovať.

„Ak existujú anjeli, určite spievajú ako ty,“ povedal rozcítene režisér Zdeněk Troška kedysi dvanásťročnej Patrícii Janečkovej, keď ako nádejná operná speváčka súťažila v televíznej šou Talentmánia.

Súťaž suverénne vyhrala, rozbehla kariéru a začala si plniť sny. Vystupovala vedľa najväčších hviezd hudobnej branže a napriek tomu, že ju v rozlete zabrzdilo onkologické ochorenie, nevzdávala sa. Pred fanúšikmi nemala problém ukázať holú hlavu, ani otvorene prehovoriť o svojej diagnóze a ťažkostiach.

Len pred pár týždňami sa pochválila svadobnými fotografiami. Pokornej, mladučkej speváčke s anjelským hlasom a vyžarovaním všetci priali uzdravenie a krásny život, no nebol jej dopriaty. Svoj boj prehrala. „Veľmi skoro ťa povolali do Božieho zboru,“ odkázal jej do neba muzikant Marián Čekovský na sociálnej sieti.

Ešte nedávno vyzeralo všetko nádejne. Patrícia sa vydala a my sme si s jej manažérkou dohadovali termín na rozhovor s mladou umelkyňou.

Keď Patrícia musela pre vážnu diagnózu prerušiť kariéru, urobila to s veľkou nevôľou, no plná odhodlania bojovať. „Rakovina medzi nami bola, je a bude a hoci som si vždy myslela, že mladosť rovná sa zdravie, nie je to tak. Výsledky mojej biopsie ukázali zhubný nádor prsníka. S ťažkým srdcom teda musím opustiť javisko a zrušiť všetky koncerty, aby som mohla naplno bojovať a liečiť sa. To, ale neznamená, že prestanem spievať. Hneď ako budem mať silu, vrátim sa na javisko aj do nahrávacieho štúdia. Mňa len tak niečo nedostane,“ vyznala sa.

So zákerným ochorením zvádzala boj od februára 2022. Za sebou mala náročnú operáciu, šestnásť chemoterapií a mastektómiu, na ktorú čakala pol roka.

Pre Patríciu operný spev nebol len peknou záľubou. Jej obrovskou métou bolo získať angažmán v Austrálskej opere v Sydney. Vo Viedenskej opere si zas chcela zaspievať so svojim veľkým vzorom Annou Netrebko a svoj hlas chcela spojiť aj s Andreom Boccellim.

„Nemyslím si, že som taký krehký anjelik ako o mne hovoria. Rada sa bláznim so sestrou, lyžujem, hrám bowling, bedminton, plávam, alebo sa hrám so svojim psíkom,“ prehovorila s nami o záľubách v čase, keď súťažila v Talentmánii.

Patrícia Janečková sa narodila v nemeckom Münchbergu slovenským rodičom, ktorí sa presťahovali do Ostravy. V roku 2010 sa stala suverénnou víťazkou televíznej talentovej súťaže Talentmánia a o rok neskôr jej prvý album krstila Eva Urbanová a Karel Gott. Krátko na to v Bratislave odspievala svoj prvý samostatný koncert. Nasledovala séria mnohých vystúpení na prestížnych podujatiach, či festivaloch. Spievala a spolupracovala s významnými umelcami, neraz za chrbtom s veľkými symfonickými orchestrami. Ako šestnásťročná sa stala absolútnou víťazkou celosvetovej speváckej súťaže Concorso Internazionale Musica Sacra v Ríme. Získala tak štipendium na spevácke kurzy v Taliansku, pod vedením svetoznámeho barytonistu milanskej La Scaly Renata Brusona. V roku 2016 ešte stihla získať na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch hneď tri ceny.