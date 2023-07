Nech hrajú mladší, odkázal princ z Popolušky Pavel Trávniček

Na jednej z mnohých párty, ktoré sa konali v čase filmového festivalu v Karlových Varoch, sme stretli aj Moniku Trávníčkovú, manželku herca Pavla Trávníčka (72). Keď sme sa jej počas konverzácie spýtali, kde má manžela, zaskočila nás. „On už pracuje len v Nemecku, v Česku si užíva voľno. V období kovidu mu veľa ľudí z divadla zomrelo, to ho dosť vzalo. Chce si užívať pokoj, preto sa ospravedlnil aj z účasti vo Varoch,“ vysvetlila.



Najhlavnejším dôvodom odchodu z českej scény je syn Trávníčkovcov, ktorý v septembri nastupuje do prvej triedy. „Užíva si malého, cestujeme, veľa číta a oddychuje. Hovorí, že za celý život sa už nacestoval dosť, všetko si dokázal a už ho prestalo baviť chodiť do spoločnosti. Už sa jej nabažil,“ hovorí. V Nemecku vraj panujú v hereckej brandži iné pomery a vďaka extrémnej popularite Popolušky, si tam Trávníček užíva veľké uznanie a slávu. „Budúci týždeň ideme do Nemecka, kde dostane od vlády cenu za celoživotné dielo,“ pochválila sa Monika.



Keď sme jej reprodukovali slová prezidenta festivalu Jiřího Bartošku, ktorý na úvodnom ceremoniáli povedal, že filmári sú ako kronikári, ktorí opisujú nie úplne dobrú dobu, ale opisujú aj nádej, zamyslela sa a zhodnotila, že časom to možno bude platiť aj o jej manželovi. „Možno ešte niečo vytvorí, ale tak skoro to asi nebude,“ uzavrela.

