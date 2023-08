Svetoznámej českej opernej dive Dagmar Peckovej sa po ukončení kariéry zmenil život. Predala všetky norkové kožuchy a kúpila si dom na okraji Prahy. PLUS 7 DNÍ pozvala na návštevu.

Má len 158 centimetrov, no o to väčší a slávnejší hlas. Mezzosoprán českej opernej speváčky Dagmar Peckovej (62) rozozvučal všetky najprestížnejšie operné domy sveta okrem Metropolitnej opery. „Raz ako tehotná som ich odmietla a už sa nikdy neozvali,“ opisuje praktiky nablýskaného sveta opery. Zámožná umelkyňa si okrem nehnuteľnosti v Nemecku kúpila dom v radovej zástavbe na okraji Prahy, kde sme ju navštívili. V žoviálnej debate pred nami odkryla zásadné, často pikantné momenty svojej kariéry a pochválila sa aj pozoruhodným zariadením svojho príbytku. Za pomoci architektky sa snažila skĺbiť starožitnosti s modernou a doplniť ich dielami súčasnými, neraz kontroverznými majstrami výtvarného umenia.

Kožuchy za barak

O byte so starožitným nábytkom snívala Dagmar Pecková už ako konzervatoristka. Inšpirovala sa u svojej profesorky spevu a sólistky Národného divadla Antónie Denygrovej. „Vzhliadla som sa v jej krásnom a veľkom byte na Vinohradoch, kam som za ňou dochádzala na hodiny. Zároveň ma rajcovalo doplniť tieto krásne veci moderným gaučom alebo kreslom,“ prezradila nám na úvod stretnutia.



Predsavzatie z mladosti si splnila až v roku 1992 už ako veľká hviezda opery v Berlíne, kde mala angažmán. „Kamarátka mi dookola opakovala, načo sú mi všetky tie norkové kožuchy v skrini. Vraj ich mám predať a kúpiť si barak. Poslúchla som ju teda, vzala aj úspory z nemeckého konta a investovala som do tohto krásneho, no nenápadného domčeka v Prahe 4,“ prezrádza.

Revolučná prestavba

Skôr ako sa pustila do zariaďovania interiéru, oslovila architektku Ivanu Kubeškovú. „Pôvodne to boli tri malé miestnosti dole a tri hore. Vyhlásila, že potrebujeme získať priestor, svetlo a vzduch, takže dala prebúrať steny, pričom ostali len trámy, a vybudovala zimnú záhradu. Dole tak vznikol jeden veľký priestor a na poschodí mám spálňu, bývalú detskú izbu, z ktorej je dnes knižnica. A na ďalšom poschodí je ešte izba pre hostí. Postupne sme dobudovali saunu a nahrávacie štúdio,“ vyratúva. Dozvedáme sa, že domy v radovej zástavbe, z ktorých jeden obýva, postavila približne v polovici dvadsiatych rokov minulého storočia pre svojich zamestnancov istá banka.



Dnes sú pod ochranou ­UNESCO. „Preto mi nedovolili pristavať ešte jedno poschodie. Keď som menila okná, museli byť tiež v štýle vtedajšieho obdobia,“ podotýka. Dielo prestavby dokončila v roku 1994. „Chodili sa sem nonstop pozerať ľudia a fotili si to časopisy, pretože na tie časy bola takáto moderná prestavba absolútne výnimočná,“ dodáva významne.

Zlatá baňa

Dnes na seba nehnuteľnosť speváčky púta pozornosť najmä svojím nevšedným zariadením. Steny sú posiate obrazmi a fotografiami, no všimneme si aj parožie. „To mám od pani profesorky Denygrovej, ktorá ma kedysi inšpirovala svojím bývaním,“ prehodí. Pri okrúhlom stole uprostred obývačky máme pred očami dva obrovské obrazy, ktoré dominujú miestnosti. Jeden zobrazuje býka a druhý, so ženou v sprche, ktorú objíma tečúca voda, má silný erotický náboj.



„Daroval mi ho Honza Liška, ktorý mi robil logo k festivalu Zlatá Pecka. Otvárala som mu výstavu, na ktorej som okolo toho obrazu stále dokola chodila a hovorila, že je neuveriteľný a že ho chcem. Keď to videl, začal sa veľmi smiať a povedal mi, že som mu pri ňom bola veľmi silnou inšpiráciou. Predtým sme sa však stretli len jediný raz. Preto mi padla sánka, že ma takto vidí. Šokovaná som len skonštatovala, že je šťastie, že nás nepočúva jeho manželka,“ prepukla do hlasného smiechu domáca pani. Hneď vedľa erotického diela zavesila obraz rozzúreného býka.



„To je jedna z mála kópií, ktoré mám. Raz som išla autom okolo ramárstva obrazov, kde ho mali vo výklade. Keď som ho zbadala, hneď som dupla na brzdu a kúpila ho,“ opisuje. Suverénne najkontroverznejší obraz jej však lemuje schodisko. Rozkročené ženské nohy s obnaženými pozlátenými genitáliami sa hrdia trefným názvom Zlatá baňa. „Chcela som ho mať pôvodne v obývačke, no môj manžel povedal, že takýto obraz tam predsa nemôže byť,“ smeje sa. Špeciálny vzťah má k obrazu dedinskej chalúpky. „To je jediná vec, ktorú som si vzala z rodného domu. Otec ho kúpil od maliara Žigmunda v šesťdesiatych rokoch za tristo korún,“ hovorí. Dielo, ktoré jej pripomína detstvo, si zavesila nad klavír s otvorenými notami. Na hudobnom nástroji si všímame hromadu notových partitúr, sošky, knihy o Marii Callasovej a Václavovi Havlovi.

Doma nevarí

S klavírom hnedej farby ladí opäť starožitný, ručne vyrobený sekretár plný vzácneho porcelánu, mís či pohárov. Takisto kožená sedačka, kuchyňa na mieru a okrúhly stôl. Nad ním sa pýši mosadzný deväťramenný luster. Veľmi vzácny je aj šijací stroj slávnej značky Singer a drevené nástenné hodiny.



„Tie mám po babičke,“ pýši sa. Väčšina nábytku pochádza z dielne Biedermeier. Pri pózovaní v kuchyni sa speváčky pýtame, ako často ju využíva. „Veľmi nie. Problém je, že sa tu nedajú kúpiť suroviny, ktoré mám rada. Radšej preto varím v Nemecku. Tam mám aj oveľa väčšiu kuchyňu. V hocijakom supermarkete dostať kúpiť arabské, čínske, africké, japonské, talianske či francúzske ingrediencie do jedál,“ vysvetľuje. Prekvapuje nás aj informáciou, že voľný čas trávi výrobou kabeliek. „Stále potrebujem robiť niečo s rukami, tak som sa na to dala. Mnohé z kabeliek už zmizli, je o ne veľký záujem. Časom by som chcela začať aj maľovať. Zatiaľ som sa na to neodhodlala,“ vraví.

Agentka ju poslala na potrat

Dagmar Pecková po ukončení kariéry úplne do umeleckého dôchodku neodišla. Občas koncertuje so slávnym klasickým repertoárom, no prekvapujúco sa našla aj v činohre. V divadelnej hre Mistrovská lekce stvárňuje opernú speváčku Máriu Callasovú. „Za herecký výkon ma nominovali na cenu Thália,“ hovorí významne a zároveň vysvetľuje odchod zo svetovej opernej scény. „Už by ma čakali len úlohy babičiek a tetušiek a to nechcem,“ predniesla rezolútne.



Vo svojom veku si chce ušetriť viac času na svoju rodinu. Je matka dvoch detí, syna a dcéry, ktoré porodila až v čase, keď jej hlasno tikali biologické hodiny. „Keď som čakala syna, mala som tridsaťpäť rokov. Práve som mala ísť na predspievanie do Metropolitnej opery. Moja agentka mi neskutočne vynadala. Vraj čo si vôbec dovoľujem otehotnieť. Okamžite ma posielala na potrat a pri tej príležitosti mi nakázala dať sa sterilizovať. Bola naozaj tvrdá,“ poukazuje na neúprosný svet biznisu v umení. „Odmietla som a necestovala som ani do Ameriky na predspievanie. Z Metropolitnej sa mi potom už nikdy neozvali. Oni sa dvakrát nepýtajú. Ale, samozrejme, neľutujem to,“ dodáva.

Zlatá Pecka

Príkoria, ktoré zažila počas tridsiatich rokov na svetových pódiách, sa podľa jej slov nevyrovnajú tomu, čo zažíva doma. „Je neuveriteľné, čo Česi v našej brandži dokážu. Toľko závisti a nenávisti, koľko je u nás, som vonku nikdy nezažila. Platí tu jediné pravidlo. Buď s vlkmi vyješ, alebo nie. A keď nie, tak beda. To je naše národné špecifikum. Preto každý, kto niečo vedel, dávno odišiel,“ krčí plecami nad realitou. Napriek tomu svoje meno a vplyv vložila do organizácie festivalu Zlatá Pecka.



„Čaká nás už siedmy ročník. Vždy ho venujem jednej téme, ktorá sa odráža vo všetkých umeleckých smeroch. Tentoraz to bude Jára Cimrman, ktorý ovplyvnil celú zlatú éru viedenskej operety. Melódie z jeho stratenej sedemhodinovej operety Proso sa odrazu začali objavovať u Johanna Straussa staršieho i mladšieho, u Lehára, Kálmána, Nedbala. Veľkou udalosťou bude aj koncert slávneho nemeckého operného speváka Reného Papeho,“ hovorí významne. Bude sa konať v rôznych miestach Pardubického kraja, no s organizáciou a so zháňaním sponzorov zvádza každý rok veľký boj.



„Ja to robím už len preto, aby som dokázala, že to dokážem, a motivuje ma aj rozdávanie krásna. Problém je, že som odpísala mnohých ľudí s veľkým majetkom. Vyhlásila som, že od Babiša a jemu verných si nevezmem ani korunu. Spievala som dokonca na protibabišovských demonštráciách,“ hovorí. Samu seba občas nechápe, prečo zotrváva v rodnej krajine. „Neraz mi napadlo predať tento dom. Utŕžila by som zaň krásne peniaze. V Nemecku, v mojom nádhernom dome, ktorý sme s manželom pre zmenu zariadili absolútne moderne, by mi bolo sveta žiť. Je mi toto vôbec treba? Možno sa na to všetko časom naozaj vykaš­lem,“ pripúšťa Dagmar Pecková.