Peštová a Maxová na FOTO so synmi, nespustíte z nich oči: Krásu že zdedili po mamách? Zabudnite

Jeden krajší ako druhý, ale ak si myslíte, že starší synovia Daniely Peštovej a Terezy Maxovej zdedili krásu po mamách, ste na omyle.

Modelky Daniela Peštová a Tereza Maxová majú dosť podobný životný príbeh, aspoň čo sa týka ich rodinného života. Ako mladé úspešné modelky si založili rodinu, do ktorej sa každej narodil syn, ich najstarší. Tereza Maxová má svojho najstaršieho syna Tobias Joshuu (22) s dánskym tenistom Frederikom Fetterleinom, otcom najstaršieho syna Daniely Peštovej Yanicka Fausta (26) je taliansky podnikateľ Tommaso Buti.

Obidvom modelkám sa ich prvý vzťah rozpadol a založili si druhú rodinu, Daniela Peštová s muzikantom Pavlom Hberom a Tereza Maxová s tureckým podnikateľom Burakom Oymenom. Obom potom do rodiny pribudli ešte mladšia dcéra a syn.

Občas sa stáva, že jablko nepadne ďaleko od stromu, no v prípade najstarších synov modeliek Daniely Peštovej a Terezy Maxovej to platí určite. Synovia sa podľa vzoru svojich slávnych mám dali tak trochu na modelkovskú dráhu, teda presnejšie, občas im trošku fušujú do remesla, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Ak by ste však čakali, že fešáci zdedili po svojich mamách aj podobu, ste na omyle. Pozrite FOTO v GALÉRII ako dôkaz. Pravdou je, že obaja mladí muži podobou svojich otcov nezaprú.