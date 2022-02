Peštová ukázala luxusnú kuchyňu: Nečudo, že aj Habera jej tam fušuje do remesla! FOTO ako dôkaz

Daniele Peštovej to sekne nielen pred objektívom fotoaparátu, ale aj v kuchyni...

Daniela Peštová už pekných pár rokov žije so svojou rodinou v luxusnej vile s veľkou záhradou v pražských Hodkovičkách. Táto lokalita patrila odjakživa k tým lepším, je tam krásny lesopark, ticho a majú aj nádherný výhľad. Do vily sa presťahovali po tom, ako odišli z New Yorku, kde žili spolu štyri roky.

V priestrannej vile si každý z členov domácnosti nájde to svoje. Paľo má nahrávacie štúdio, Daniela zase kraľuje v kuchyni a ide jej to nadmieru dobre. Na sociálnej sieti sa čas od času zvykne pochváliť svojimi kulinárskymi výtvormi, ktoré nielenže dobre vyzerajú, ale sú aj zdravé a navyše sa dajú pripraviť pomerne jednoducho a rýchlo.

O jeden z takýchto jej rýchlych receptov sa Daniela podelila aj na sociálnej sieti. "Príde mi, že nerobím nič iné, než že stojím v kuchyni. Snažím si to však nekomplikovať a varím veľmi jednoducho. Ako napríklad táto pečená ryba - soľ, cesnak, citrón a olivový olej. 20 minút v rúre na 180 C a je to," pripísala Daniela k záberu z luxusne zariadenej kuchyne.

Hoci Daniela prípravu jedál pre rodinu hravo zvláda, občas priloží ruku k dielu aj sám Paľo Habera. Ten sa na sociálnej sieti pochválil vlastnoručne pripravenou dobrotou, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani skúsená kuchárka, veď pozrite FOTO v GALÉRII.