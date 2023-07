Starnúci muzikant Petr Janda má stále dosť síl na bujaré párty. V kostýmoch sa tam zabávajú jeho manželky, priatelia a nechýba ani PLUS 7 DNÍ.

Osemdesiatjedenročný český rocker Petr Janda evidentne vie, čo platí na ženy. Po rokoch, keď si jeho exmanželka Martina a súčasná manželka Alice nevedeli prísť na meno, ich prinútil zakopať vojnovú sekeru a spriateliť sa. Vedno mu pripravili oslavu jubilea, strávili spolu Vianoce a slávneho muzikanta jeho ženy sprevádzali aj na Pražskom hrade, kde si nedávno prevzal prestížnu cenu Ambasádor Českej republiky. Najnovšie sme Alicu a Martinu stretli na Jandovej súkromnej záhradnej párty, kde exkluzívne pozval aj náš časopis.

Udobruje sa prvý

Večierky pre blízkych priateľov na svojom rozsiahlom pozemku kúsok od pražskej štvrte Jevany usporadúva už tridsaťpäť rokov. „Je to už tradícia a som veľmi rád, že sa ujala,“ povedal nám významne slávny muzikant. Založil ju vraj kvôli udržiavaniu dobrých rodinných vzťahov a priateľov.



„Neznášam nepriateľské vzťahy, preto vždy hľadám niečo, čo mojich blízkych spája. Najhoršie je, keď sa ľudia nezdravia, nekomunikujú, ohovárajú sa a často ani nevedia prečo. Preto keď vznikne nejaký nešvár, okamžite sa ho snažím zaraziť a začínam od seba. Nečakám na toho druhého, kým sa priblíži,“ vysvetľuje. Pritom vraj nemusí ísť o veľké gestá a nie je ani nutné tlačiť na pílu. „Na začiatok stačí napríklad poslať pozdrav z dovolenky. Možno nad ním dotyčný mávne rukou, no keď po čase pošlete ďalší pozdrav, povie si, že to asi s tým udobrením myslíte vážne a nie ste až taký debil. Malými postupnými krôčikmi dokážete docieliť veľké veci,“ prízvukuje psychologicky.

Výčitky svedomia

Hovorí z neho vlastná skúsenosť. Petr Janda bol ženatý celkovo trikrát a zvlášť pri prvej manželke, baletke Jane, ho prepadajú výčitky svedomia. Pre nevery sa s ním chcela rozviesť, no on na to nedbal. „Bola to skvelá žena, ktorá mi dala dve skvelé deti Petra a Martu, a ja som bol úplný idiot,“ hovorí o nej v minulom čase, pretože v roku 1991 ako štyri­dsaťpäťročná podľahla rakovine vaječníkov.



Krátko po jej smrti sa Petr Janda oženil s Martinou a jeho dcéra Marta odišla z domu. V novom manželstve sa mu narodila ďalšia, dnes tridsaťročná dcéra Eliška a v roku 2001 mu pre nádor na mozgu zomrel tridsaťpäťročný syn Petr. Rozvod Petra Jandu s Martinou nastal po dvanástich rokoch. Pomohol mu fakt, že slávny spevák našiel svoju manželku v posteli s iným mužom. Netají, že nevernici vtedy vylepil facku. Tretíkrát povedal áno v roku 2005 o štyridsať rokov mladšej Alici, s ktorou je dodnes. Z tohto vzťahu pochádza trinásťročná Anežka a desaťročná Rozárka.



„Počiatočný vzťah mojich manželiek bol zo všetkých stránok mizerný. O to viac som teraz rád, že sú kamarátky. Mostom medzi nimi sú deti, ktoré máme a ktoré navzájom takisto dobre vychádzajú. Moja exmanželka k nám dokonca chodí na Vianoce,“ teší sa z nadštandardných vzťahov. Opäť pripomína, že je to aj vďaka tradičným záhradným párty.

Mexická jazda

Predchádza im zaužívaný rituál. Každý rok vymýšľajú, v akom štýle sa budú konať. Po minuloročnej bodkovanej párty si zvolili Mexiko. Hlavou akcie je už niekoľko rokov dcéra Petra Jandu, rovnako skvelá muzikantka a speváčka Marta Jandová. „Všetko však, samozrejme, riešim s tatínkom,“ oslovuje Marta nežne otca a pokračuje. „Ani presne neviem, komu tentoraz napadlo Mexiko. Asi to bolo spontánne rozhodnutie,“ uvažuje.



Rovnako ako jej otec nám dáva do pozornosti pridanú hodnotu akcie. „Ľudia by mali spolu viac hovoriť, stretávať sa a zabávať. U nás to máme zariadené tak, že keď sa niečo stane, okamžite to riešime. V rodine sa treba tolerovať a občas aj zaprieť. Vtedy to funguje. Zo všetkého sa vždy vyrozprávame a sme spokojní. Ako starneme, čoraz viac si užívame, že sa navzájom máme, že sa máme stále radi a že si máme čo povedať,“ dodala.



Akcie usporadúva Petr Janda tradične vo svojom dome, ktorý presne pred päťdesiatimi rokmi kúpil ako chatu. Dnes je obrovská usadlosť vybavená solárnymi panelmi a udržiavanou záhradou. Súčasťou mexickej jazdy je prasa grilujúce sa na veľkom ohnisku, obďaleč morka a bohato prestreté stoly. „Je to tu zaužívané tak, že hostia nosia rôzne dobroty, koláče, mäsko, vínko, syry, drinky, perník aj sami. Nechávajú to v záhradnom domčeku a potom sa to servíruje. A večer tradične opekáme špekáčiky,“ vysvetlil nám hostiteľ.

Čierna ovca

Kto nemal dosť invencie na vytvorenie mexického „dress codu“, tomu hostesky ponúkali rôzne farebné doplnky – sombréra, šatky, čelenky či dokonca fúzy. Sám Petr Janda sa v prestrojení tradične vyžíva a nič v tomto smere nepodcenil ani tentoraz. Privítal nás navlečený do pestrofarebného ponča a s veľkým klobúkom na hlave. „Pončo mi zohnala manželka Alice a klobúk mi priamo z Mexika priniesla dcéra Marta,“ povedal nám.



Tá mala najosobitejší kostým. Pozornosť pútala ako maliarka Frida Kahlo. Popri oblečení nepodcenila ani špecifický detail - jej ikonické spojené obočie. Keby vraj mal niekto napriek tomu problém identifikovať ju, po záhrade pobehovala so štetcom v ruke. Inštrumenty občas vymenila za vychladené pivo Jandovej obľúbenej značky, ktoré sa u neho tradične čapuje. V dave si všimneme aj jej manžela, rodáka zo Zvolena, gynekológa Miroslava Vernera.



„Nemám žiadne umelecké vlohy, o to viac obdivujem Martu a svokra. Je úžasný. Hoci už nie je najmladší, stále má čo povedať. Rád si s ním dám pivko a zasmejeme sa. Inak ostávam úplne racionálny,“ povedal nám.

Stmelil rodinu

Aj súčasná manželka Alice bola v preoblečení neprehliadnuteľná. „Neobliekla som sa za nikoho slávneho. Dbala som len o to, aby som bola čo najfarebnejšia,“ povedala nám, pričom si pomaľovala aj tvár.



Jej vzťahu s Petrom pre štyridsaťročný vekový rozdiel okolie veľkú nádej nedávalo. Po dávnej kríze, ktorú sa im podarilo prekonať, je, zdá sa, všetko v poriadku. „Je to ten najúžasnejší chlap, akého poznám. Cez deň stíha deti voziť na krúžky a veľmi pekne sa správa aj ku mne,“ pochvaľuje si šťastná, že si našla cestu aj k jeho exmanželke Martine.



„Nielen k nej. Celá rodina vychádzame skvele a je to jeho zásluha. Takto pekne nás dokázal stmeliť. On je proste celý skvelý,“ opakuje a exmanželka Martina, stojaca obďaleč, ju dopĺňa. „Keď som bola za Petra vydatá, nechcel, aby som išla do práce. Aj o mňa sa pekne staral a ja zas o neho. Zamestnala som sa až po rozvode,“ prehodila Martina, dnes známa televízna moderátorka.

Už sa len teší

Medzi celebritnými hosťami sme si všimli slávneho brankára Dominika Haška s rodinou, klávesistu skupiny No Name Zoliho Sallaia, herca Jakuba Koháka či Felixa Slováčka v spoločnosti niekdajšej miss Jany Doleželovej. Pozornosť pútal bývalý hovorca Václava Havla Michael Žantovský, ktorý kedysi písal pre Olympic texty v angličtine, a inventárom Jandových párty je aj uznávaný kardiochirurg Jan Pirk. „Teraz som už senátor, ale občas si chodím zaoperovať,“ prehodil s nami vychýrený špecialista. Petr Janda sa tradične postaral aj o hudobný program. Okrem hitov Olympicu na terase jeho domu vyhrávala mexická kapela. Dozvedáme sa, že Petr Janda dodnes ročne odohrá približne sto koncertov. „Všetko si to neskutočne užívam. Ja sa už na všetko len teším. Verím, že všetko zlé je už za mnou a s tými hore to mám dobré,“ ukázal na nebo.