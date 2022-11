Zuzana Plačková má jasno v tom, kde chce tráviť spoločné chvíle so svojou rodinou. Ukázala, kde bude žiť, pozrite!

Život je zmena, a tak Zuzana Plačková zatúžila splniť si ďalší sen. Doma to už pozná, a tak sa s manželom rozhodli, že vyskúšajú niečo nové. Zbalili malého Diona a vybrali sa na dovolenku do "teplých krajov", presnejšie do Dubaja. A ako to už u Zuzany býva pravidlom, aj tentoraz spojila príjemné s užitočným.



Plačková s manželom Reném sa nevbrali len za oddychom k moru, ale zatúžili aj po novom bývaní práve v Dubaji. S miestom sa mali možnosť dôvernejšie oboznámiť, keď tam trávili spoločnú dovolenku s ich priateľmi Jasminou Alagič a Rytmusom. A zrejme práve Jasmina s Rytmusom, ktorí si tu zaobstarali nový byt, ich tiež inšpirovali aj ku kúpe apartmánu v novom komplexe.



„A tu sa stavia môj sen, môj najväčší sen! Zajtra sa ideme cez deň pozrieť aj dovnútra. Milujem! Tu budem tráviť svoj život. Presne tu, ľudia moji. No, ale ešte si počkáme,“ prezradila Plačková na sociálnej sieti, keď ospevovala svoje nové bývanie pri mori. A okrem toho, že tu Zuzana za susedov môže mať práve Jasminu s Rytmusom, nablízku bude mať aj svojho plastického chirurga, ktorý sa po vypuknutí vojny na Ukrajine presťahoval práve do Dubaja. Zuzana ešte pred pôrodom naznačila, že po pôrode jeho služby bude opäť potrebovať.