Plačková odtajnila, ako vyzerá Dionko v tvári: Zbadáte tú FOTO, budete len žasnúť! Veď on je...

Pozrite, na koho sa podobá syn Zuzany Plačkovej Dion! FOTO

Zuzana Plačková s manželom Reném Strauszom sa už vyše dvoch mesiacov vytešujú zo svojho prvorodeného syna Diona. Chlapček po narodení podľa slov Zuzany nebol žiadne "drobátko", meral 51 cm a vážil 3950 g a svojim rodičom od prvého momentu robí len radosť. Zuzana predtým tvrdila, že sa o dieťa s Reném pokúšali dlhšie, no nedarilo sa. Hneď po narodení Diona skonštatovala, že nechápe, ako mohla doteraz byť doteraz bez detí a že je veľká škoda rokov bez tej najsilnejšej lásky, k vlastnému dieťatku.

Dion sa má k svetu, rastie ako z vody, už má za sebou aj prvú dovolenku pri mori, a to rovno na špeciálnom mieste. Zuzana s Reném totiž vzali svojho syna do Dubaja, kde si nechali postaviť veľký luxusný byt. Zuzana naznačila, že s Renému uvažujú o ďalšom prírastku do rodiny, keďže prezradila, že v budúcnosti chcú v Dubaji vychovávať svoje deti. Napokon, nebudú jediní, nie tak dávno si v Dubaji kúpili nový byť aj jej kamarátka Jamina Alagič s manželom Rytmusom.



Zuzana sa na sociálnej sieti zvykne pochváliť zábermi so svojím malým pokladom. Jej fanúšikov prirodzene zaujíma, na koho sa malý Dion podobá, no Zuzana doteraz tvár syna jeho pred svetom skrývala. Podľa jej slov raz ho síce plánuje ukázať, ale zatiaľ ešte nie, lebo ako vraví, ľudia sú zlí... No teraz predsa len odtajnila, ako jej prvorodený syn vyzerá a na koho sa podobá, veď pozrite FOTO v GALÉRII.