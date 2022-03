Keď Zuzana Plačková zapózovala svojmu mužovi s odhaleným bruchom, asi netušila, čo ten záber spôsobí. FOTO ako dôkaz vnútri!

Takto pred rokom sa Zuzane Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi ani nesnívalo, že konečne budú traja. Ich želanie a dlhoročné snaženie sa im splnilo v tej, podľa Zuzaniných slov, najnevhodnejšej chvíli. Plačkovú aj jej manžela totiž vlani na konci septembra odviedla polícia z ich luxusného domu v Miloslavove pri Bratislave. Podozrievala ich z účasti v organizovanej skupine, ktorá mala obchodovať s drogami. Po pár dňoch ich pustili na slobodu, a Zuza aj jej manžel tvrdia, že sa len zaplietli s nesprávnymi ľuďmi...

Zuzana podľa všetkého mala otehotnieť práve krátko po prepustení z vyšetrovacej väzby. V každom prípade správa, že je konečne tehotná, bola tá najkrajšia, akú sa kedy dozvedela. Našli sa však aj takí, ktorí hneď začali kalkulovať s tým, že ak by náhodu Zuzana musela ísť do väzenia, tehotenstvo by ju pred ním mohlo ochrániť. No aj napriek "drogovej kauze" si Plačková s mužom stále idú svoje a užívajú si luxusný život, ako sa len dá. Nedávno sa vybrali na dovolenku do Dubaja spolu s Rytmusom, Jasminou Alagič ich Sanelom.

Plačkovej muž zverejnil na sociálnej sieti odhalený záber svojej ženy Zuzy, ale takú reakciu nečakal. K fotke totiž pripísal: "každú chvíľu budeme 3ja", na čo mu Zuna v komenári pripísala: "Neviem, či nie aj 4ja, keď sa kukam na to brucho. Fanúšičky však na fotke žiadne veľké brucho nevideli, aj jej to napísali. René sa hneď ohradil, či si myslia, že si Zuza tehotenstvo vymýšľa... Nuž, pozrite FOTO v GALÉRII, mala fanúšička pravdu, či?