Plačkovej Dion už má v izbe vianočný stromček, no budete len krútiť hlavou: Tu je dôvod! FOTO

Zuzana Plačková už postavila synovi Dionovi do izby vianočný stromček, ale keď ho fanúšikovia zbadali, len krútili hlavou. Uvidíte tie fotky, pochopíte.

Syn Zuzany Plačkovej a Rného Strausza bude mať onedlho tri mesiace a dá sa povedať, že sa narodil "so zlatou lyžičkou v ústach". Jeho rodičia by svojmu vytúženému synovi zniesli aj modré z neba. Dion ešte nebol ani na svete, a už mal vytvorený účet na sociálnej sieti.

Dion svojim rodičom od prvého momentu robí len radosť. Zuzana predtým tvrdila, že sa o dieťa s Reném pokúšali dlhšie, no nedarilo sa. Hneď po narodení Diona skonštatovala, že nechápe, ako mohla doteraz byť doteraz bez detí a že je veľká škoda rokov bez tej najsilnejšej lásky, k vlastnému dieťatku.

Plačková svojmu synovi dopraje. Dion už má za sebou aj prvú dovolenku pri mori, a to rovno na špeciálnom mieste. Zuzana s Reném totiž vzali svojho syna do Dubaja, kde si nechali postaviť veľký luxusný byt. Zuzana naznačila, že s Renému uvažujú o ďalšom prírastku do rodiny, keďže prezradila, že v budúcnosti chcú v Dubaji vychovávať svoje deti.

A teraz sa Zuzana pochválila záberom z Dionovej izbičky, syna pritom nežne držala v náručí. U Plačkovej doma sú už Vianoce, celý dom je plný vianočných dekorácií a v Dionovej izbe nechýba vianočný stromček. "Dionkov stromček krásny," napísala spokojná Zuzana v fotke, no poniektorí fanúšikovia mali iný názor. Čo hovoríte na takýto vianočný stromček vy? Pozrite FOTO v GALÉRII!