Plekanec ukázal všetky štyri deti a Vondráčková? Pozrite, čo urobila, FOTO: To by nikto nečakal

Lucie Vondráčková stále dokáže prekvapiť, a nielen fanúšikov, ale aj svojho exmanžela Plekanca.

Vondráčkovej exmanžel Tomáš Plekanec (39) sa ukázal ako plodný muž. S bývalou manželkou Luciou Vondráčkovou (42) má dvoch synov, Matyáša (10) a Adama (7), a to prišli ešte aj o nenarodenú dcérku. Do novej rodiny s bývalou tenistkou Luciou Šafářovou mu pribudli ďalšie dve deti, dcéra Leontýna (2) a syn Oliver (2 mesiace).

Pre Tomáša Plekanca sú jeho štyri deti najväčším bohatstvom. "Tak dúfam, že táto partička zostane rovnakou partičkou navždy," napísal Tomáš Plekanec k fotke so všetkými svojimi deťmi. Za vydarenú fotku sa dočkal množstva pochvalných komentárov. A čo na to jeho ex Vondráčková?

Prešlo zopár dní, a na fotografiou so všetkými Plekancovými deťmi zareagovala ja jeho exmanželka Lucie Vondráčková, a to hneď dvakrát. Fanúšikovia sa nestíhali čudovať, veď pozrite FOTO v GALÉRII.