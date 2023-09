Nela Pocisková s rodinou zatiaľ žijú mimo Bratislavy. Ivanský gang vraj nadovšetko milujú.

Dvojnásobná mama, ktorá má s hercom a operným spevákom Filipom Tůmom (45) syna Hektora (7) a dcéru Lianu (5), sa netají tým, že ju občas prepadnú obavy, či všetko zvládne a či sa s materstvom neuponáhľala. So speváčkou a herečkou NELOU POCISKOVOU (32) sa rozprávala redaktorka GRÉTA KLIMKOVSKÁ.

Ešte stále bývate v Ivanke pri Dunaji, ale vlastníte aj nehnuteľnosť v centre Bratislavy. Jej majiteľmi ste už pomerne dlho, no stále tam nestojí vaša nová vila. Čo sa stalo?

V Starom Meste platia určité pravidlá, trochu dlhšie sme čakali na povolenie, ale už sme tento rok začali. Vidím to tak, že to pôjde veľmi pomalým tempom a v pokoji. Máme kde bývať a, úprimne, mne sa tam býva veľmi dobre, momentálne si ani neviem predstaviť ísť preč. Deti majú susedov kamarátov, chodíme na bicykle a sme akoby v polodedinke, čo mi vyhovuje. Samozrejme, keď už budú deti väčšie, bude to zase iné, dovtedy však nad tým nejdem veľmi uvažovať. Mám rada prostredie, v ktorom sme teraz.

Čo tam tak milujete?

Všetko. Nie je to rušné mesto, ale zoženiete tam všetko a hlavne sú tam skvelí ľudia. Nazývam nás ivanský gang. Máme skvelé vzťahy so susedmi. Deti sa nebojím pustiť na ulicu, kde sa na bicykloch vybláznia s kamarátmi. Ak Filip zabudne na natáčanie, vezme deti a šupne ich k susedovi. Ak jeden nie je doma, šup ich k druhému. (Smiech.) Jeden nám nosí vajíčka, druhý zeleninu a tretí ovocie. Ja mám pár byliniek a som rada, keď ich sem-­tam polejem.

Podľa toho, čo vravíte, medzi miestnych ste zapadli. Neobávate sa, že vaše deti budú zažívať rôzne situácie, keďže ste obaja verejne známi?

Momentálne máme obdobie, keď registrujem, že sa viac pýtajú a skúmajú. Hektorovi už v škole rovesníci začínajú vravieť: „Ty máš známu mamu a aj oco bol v televízii.“ Lianka sa zase vypytuje, prečo sa s ňou ľudia nefotia, a vraví, že aj ona chce byť veľmi slávna, na čom sa vždy schuti zasmejem, ale nie je to nič extrémne. Myslím si, že to trochu začínajú evidovať, hoci veľmi nerozlišujú, čo to znamená, pre nich je to akoby normálne. Prirodzene, sem-tam nás niekde zbadajú a potešia sa. Budem dúfať, že sa vždy budú nachádzať v spoločnosti normálnych ľudí, ktorí sa k nim budú správať pekne, aj keď budú z televízie poznať ich rodičov.

O súkromí Nely Pociskovej a jej rodinnom živote sa dočítate viac v novom čísle PLUS 7 DNÍ

Prečítajte si tiež: