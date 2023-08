Pocisková sa s tým nekašle: Po chvíli vychádzala zo salónu ako iná žena. Odvážili by ste sa?

Speváčka a herečka Nela Pocisková (32) sa rozhodla pre výraznú zmenu vzhľadu. Aj keď umelkyňa nepatrí k ženám, ktoré by často experimentovali so svojou korunou krásy a takmer vždy sme ju vídali s dlhými a mierne zvlnenými vlasmi, tentoraz mnohých prekvapila. Vlasy si dala radikálne skrátiť a rozhodla sa pre strih nazývaný mikádo. So svojím novým účesom sa pochválila na sociálnej sieti. „Život je zmena. Mňa ich čaká hneď niekoľko, tak som sa pripravila,“ naznačila tajnostkársky.