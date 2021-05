Dobre si vybrali! Zuzana Belohorcová ukázala, kam sa presťahovala s rodinou, na toto sa nebudete vedieť vynadívať.

Už počas účinkovania šou Tvoja tvár znie povedome sa Zuzana Belohorcová zmienila, že jej manželovi sa ich nový domov v španielskej Marbelle príliš nepozdáva, najmä kvôli chladnejšiemu a daždivejšiemu počasiu. A už vtedy Vojto otvorene hovoril o ostrove Tenerife, kde majú svoje domy aj poniektorí ich českí priatelia, medzi nimi napríklad hviezda Kameňáku Alice Bendová.

Zuzana však nechcela o ostrovnom domove spočiatku ani počuť, trvala na tom, že chce bývať na pevninskej časti Španielska. Vojto však na to išiel celkom šikovne. Počas Zuzaninej neprítomnosti v Marbelle zobral deti, dcéru Salmu a syna Nevia. na výlent na Tenerife, a deťom sa tam zapáčilo. A keďže je tam skutočne celoročne lepšie počasie ako v Marbelle, nebol už potom až taký veľký problém presvedčiť aj Zuzanu na ďalšie sťahovanie. Zuzana to len potvrdila na sociálnej sieti týmito slovami: "Šťastní budeme tam, kde budú šťastné naše deti, kde bude spokojná a happy celá rodina."

Teraz sa Zuzana na sociálnej sieti pochválila fotkou svojich detí v nových školských uniformách, už na Tenerife. K fotke pripísala takýto text: "V poradí už tretia školička tento rok, tretia uniforma, tretí nový kolektív, a ako sa hovorí, do tretice všetko dobre... Veríme, že to klapne. Naše deti Salminka & Nevinko su svetobežníci, veľmi silné osobnosti, prispôsobivé, pohodové a veľmi statočné deťúrence, ktoré sa v živote nestratia. S úsmevom a s nadšením opäť do nového. Tak nech sa vám, lásky, darí v novej školičke!"

Zuzana pre český portál super.cz prezradila, že zatiaľ majú na Tenerife prenajatý trojizbový dom s krásnym výhľadom na celé pobrežie. A hneď sa aj pochválila úžasnými zábermi na ich nový domov. A ten výhľad... Taký nádherne modrý oceán s delfínmi ste ešte nevideli! Zuzanin otec jej k fotke hneď pripísal, že dobre urobili, keď sa presťahovali práve na Tenerife, lebo mu to pripomína Miami.