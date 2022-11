V prípade dcéry hokejistu Tomáša Plekanca platí, že jablko nepadlo ďaleko od stromu, ale...

Keď nedávno bývalý manžel speváčky Lucie Vondráčkovej Tomáš Plekanec oslavoval okrúhlu štyridsiatku, vystrúhal poklonu svojej druhej manželke, tenistke Lucii Šafářovej, keď poznamenal, že mu prišla do života z neba. Dokopy sa dali krátko po tom, čo sa mu rozpadlo manželstvo s Luciou Vondráčkovou a pomerne rýchlo si založili novú rodinu. Teraz sa už tešia z dvoch spoločných potomkov, dcéry Leontýny a syna Olivera.

Plekanec tiež vyjadril vďačnosť za všetky jeho štyri deti. Hoci má Tomáš troch synov a iba jednu dcéru, práve tá mu dáva zrejme najviac zabrať. V prípade jeho malej dcéry Leontýny totiž naozaj platí ono známe, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Aj starší Plekancovi synovia sa vo voľnom čase snažia športovať, no zdá sa, že v jeho šľapajach napokon zrejme najviac pôjde jeho malá princezná...

Plekanec aj Šafářová sú neustále v pohybe a športujú, Tomáš trénuje a Lucie cvičí pre kondíciu a pre radosť. Ich malá dcéra tak tiež napodobňuje to, čo vidí doma. A už má aj svoj názor na vec. Keď sa nedávno jej tato pustil do cvičenia, poriadne to od svoje dcéry schytal. „Otec cvičí zle, pretože nepočúva!“ sťažovalo sa roztomilé dievčatko. „On ťa nepočúva?“ spýtala sa s predstieraným údivom tenistka. „Nie. Pretože on cvičí zle,“ potvrdila Plekancova dcéra, ale to jej nestačilo: „Máš blbé kolená,“ upozorňovala ho vzápätí pohoršená dcérka, načo sa otočila k Šafářovej. „Mamka nemá blbé kolená. Mamička cvičí veľmi dobre,“ zhodnotila.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec teraz vzali svoju dcérku prvýkrát na ľad na korčule a o novú skúsenosť svojej ratolesti sa pochválili na sociálnych sieťach... „Ide sa na ľad,“ hlásila na sociálnych sieťach bývalá tenistka a pridala milú fotku, na ktorej Tomáš Plekanec ich dcére, oblečenej v princeznovskej sukničke, viaže korčule, zatiaľ čo sa ho Leontýnka drží. Skúsený hokejista sa teda po prvý raz vydal s dcérou na ľad, lenže nebolo to len tak. Sám Plekanec potom zverejnil aj foto s komentárom, ako napokon pri dcérinom prvom pokuse o korčuľovanie na ľade dopadol on. Nuž, každý špás niečo stojí, veď pozrite FOTO v GALÉRII.