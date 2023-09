Opustila ho žena a aby si zachoval čistotu, žiadal o anuláciu manželstva.

Obaja sú silne veriaci, obaja sú v strane KDH, obaja prezentujú diplomatických politikov. Nečudo, že si prešovský župan Milan Majerský (52) a europoslankyňa Miriam Lexmann (50) našli k sebe cestu, ktorou chceli kráčať spolu a spečatiť ju pred Bohom, a to napriek tomu, že Majerský bol rozvedený.

Prečo nemá rodinu?

„Bolo to už skôr a tento okamih sme si chceli nechať načas pre seba,“ napísala dvojica pred troma rokmi rovnaký status na svojich Facebookoch k fotke s rukou, na ktorej sa trbliece zásnubný prsteň. „Teraz sa o naše šťastie chcem podeliť! Božie cesty sú nevyspytateľné. Spojil tie naše pre spoločný život a my ďakujeme za dar lásky. Potvrdím ho prijatím sviatočného manželstva pred Bohom i Cirkvou.“ I pre okolie politikov bola správa o ich plánovanej svadbe šokom. Ešte pred vyše rokom bolo všetko inak.

Ako v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ v roku 2019 prezradila Lexmann, ľudia sa jej pýtajú, prečo nemá rodinu. „Ani nie tak v kresťanskej komunite, lebo ak sa snažíte žiť život v súlade s Bohom, tak veríte, že to, čo sa vo vašom živote deje, má zmysel, ktorému nemusíte úplne rozumieť. Ale áno, rada by som sa vydala a mala deti napriek tomu, že svoj život dnes nepovažujem za nenaplnený, túžba po rodine je pre mňa stále živá a otvorená oblasť.“

Opustila ho po župných voľbách

Ani prešovský župan nezanevrel na lásku, napriek tomu, že mu to s prvou manželskou Marcelou nevyšlo. Aj s dvomi deťmi ho v apríli 2018 opustila a on sa musel s touto novou životnou situáciou vyrovnať.

„Starám sa o deti, chodím do práce a snažím sa robiť všetko tak, aby bolo čo najlepšie. Nerád by som však vyťahoval veci z jej súkromia či z môjho. Nie je to jednoduchá situácia,“ povedal nám v novembri 2018, po vyše pol roku, ako ho opustila manželka, ktorá neskôr požiadala aj o rozvod. Ešte v regionálnych župných voľbách ho podporovala. Po rozvode bolo ich manželstvo uznané cirkevným súdom za nulitné. Preto môže teraz Majerský opäť prijať sviatostný zväzok.

„Rodinu mám ako prvú a najväčšiu prioritu zo svojich hodnôt. Žijem bez partnerky, s deťmi. Našli sme si nový spôsob fungovania,“ dodal vtedy skormútený podpredseda KDH, ktorý sa dnes opäť usmieva po boku novej lásky.

Majerského deti, dcéra Rút (21) a syn Filip (20) otcovu novú ženu odsúhlasili.