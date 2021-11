Už je jasné, prečo sa Dušan Pašek ml. zabil.

Tragická smrť Dušana Pašeka ml. pred týždňom rozvírila hladinu a mnohí hovorili o rodinnom prekliatí, keďže rovnako tragicky v približne rovnakom veku ukončil svoj život aj jeho otec Dušan Pašek. st. v roku 1998. K smrti viceprezidenta a generálneho riaditeľa klubu IHL iClinic Bratislava Capitals Dušana Pašeka ml. prišlo iba dva dni po tom, ako v tom istom klube zomrel vo veku 24 rokov útočník Boris Sádecký. Ten skolaboval 29. októbra počas zápasu na ľade rakúskeho Dornbirnu, bol vo vážnom stave a 3. novembra skonal na zlyhanie srdca. Viacerí teda špekulovali, že náhle skratové rozhodnutie Dušana Pašeka ml. mohlo súvisieť práve s jeho smrťou.

Ako teraz potvrdil pre Pravdu vysokopostavený zdroj z polície, dôvodom samovraždy Dušana Pašeka naozaj boli výčitky za smrť hráča jeho klubu Borisa Sádeckého. Dušan Pašek ml. mal zanechať v domácom trezore list, že sa cíti byť vinný za smrť Sádeckého a preberá za ňu zodpovednosť. Sádecký sa na začiatku sezóny mal radiť s Pašekom o tom, či má podstúpiť špeciálne vyšetrenia a byť na pozorovaní, lebo sa necítil zdravotne optimálne. To by však znamenalo, že by za ten čas nemohol hrať za klub. Pašek mu odporučil, aby hral a Sádecký napokon vyšetrenia neabsolvoval.

Dušana Pašeka ml. smrť Borisa Sádeckého zničila, mal fajčiť jednu cigaretu za druhou a napokon spáchal samovraždu. Našli ho obeseného v piatok 5. novembra v lesoparku na bratislavskej Kolibe. Pri jeho odstavenom aute, ako aj na mieste činu bolo množstvo cigaretových ohorkov. Skúmaním sa zistilo, že cigarety patrili Dušanovi Pašekovi ml.

