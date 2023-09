Zmena práce sa jej finančne viac ako vyplatila.

Američanka Paige VanZantová (29) je známa ako populárna MMA zápasníčka so svojským vystupovaním na verejnosti. Aj keď má za sebou slušnú kariéru, z finančného hľadiska to nebolo vždy ideálne. To však vyriešila kariérnym prestupom do sveta obsahu pre dospelých, kde môže využiť svoje ženské zbrane.

Neuživila by sa

V rozhovore pre youtube kanál OnlyStans Show prezradila, že keď začala pôsobiť na internetovej platforme pre dospelých Onlyfans, za 24 hodín si zarobila viac ako počas celej kariéry v prestížnej organizácii UFC. „Onlyfans je pre mňa najväčší zdroj príjmov. Ak by som odtiaľ a celkovo zo sociálnych sietí odišla a živila by som sa iba zápasením, bola by som v strate. Nevedela by som sa tým uživiť," priznala počas rozhovoru.

Jej kariéra zápasníčky pritom nebola najhoršia. V roku 2014 sa dostala do najprestížnejšej MMA ligy sveta UFC. V nej mala bilanciu päť výhier a štyri prehry. Neskôr to skúsila v BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), kde sa bojuje bez rukavíc a o nepríjemné zranenia nie je núdza. Oba doterajšie zápasy však prehrala.

Šikana na strednej škole

Pre kariéru bojovníčky sa rozhodla aj pre incident zo strednej školy v Oregone, odkiaľ pochádza. Počas rozhovorov často spomínala, že ju sexuálne napadli jej spolužiaci. Keď sa to rozchýrilo, začali ju na škole šikanovať. Musela si zmeniť priezvisko zo Slettenová na VanZantová, na škole ju totiž posmešne premenovali na Paige Sluttonová (vo voľnom preklade - štetka Paige). Pre portál abcnews priznala, že zvažovala aj samovraždu.

Prechod VanZantovej na platformu pre dospelých nie až tak prekvapivý, keďže s nahotou na verejnosti nemá problém. Aj na jej instagrame možno nájsť množstvo pikantných fotiek, ktorými láka na odvážnejší obsah. Ten fanúšikovia nájdu na Onlyfans, za prístup si VanZantová pýta 10 dolárov na mesiac.