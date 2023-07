Americká topmodelka českého pôvodu Pavlína Pořízková napísala novú knihu Bez filtra, ktorú prišla predstaviť aj do Bratislavy. O sebe nám prezradila oveľa viac. Čítajte!

Pavlína Pořízková (58) napísala novú knihu Bez filtra, v ktorej otvára témy starnutia, krásy, komplikovaných vzťahov, ale i sebalásky. Topmodelka od začiatku kariéry nemala problém ukázať sa nahá, a to ani teraz pred šesťdesiatkou. Prečo sa nehanbí? „Keď som vo Švédsku vyrastala, nahota tam bola bežná. Bola synonymom slobody a nespútanosti. Tak ju vnímam dodnes. Keď ma potom v Paríži požiadali, aby som pózovala nahá, vyzliekla som sa bez akéhokoľvek náznaku hanby,“ hovorí.

Nečakaná smrť

Keď spisovateľka pracovala na novej publikácii, Rusi napadli Ukrajinu. „Práve som cestovala, a tak mi prišlo zle. Rozmýšľala som, ako je to možné… Všetci sa dívajú a nikto to nemôže zastaviť. Zažila som to ako dieťa, vtedy bol môj najväčší sen ísť sa pozrieť na Lenina. Pamätám si, ako som vyhrala prvú cenu za ruskú recitačnú súťaž, bolo to pero, ktoré ni­kdy nefungovalo,“ zaspomínala si na časy československo-sovietskeho priateľstva.





V knihe sa vyžalovala aj zo zármutku zo smrti manžela Rica Ocaseka, s ktorým sa síce rozišli, ale zostali žiť pod jednou strechou. Napokon ho našla doma mŕtveho. Na Instagrame zverejnila samu seba, ako plače. „Neviem, ako tu, ale u nás v Amerike keď niekto zomrie, smútok nie je veľmi akceptovaný, nemá sa ukazovať. Mnohí sa mi snažili pomôcť a vraveli, že je na lepšom mieste. Ale ako to vedia?“ reaguje na udalosť z roku 2019. „Nie som kresťansky založená, takže si tým vôbec nie som istá. Určite viem, že manžel by bol radšej tu ako ‚na lepšom mieste‘.“



Pavlína o Ricovi rozpráva s rešpektom, hoci sa po jeho pohrebe dozvedela, že ju vydedil. „Zistila som, že ma vyškrtol zo závetu, lebo som ho vraj opustila. Pritom sme stále žili spolu. Pohltil ma žiaľ a hnev, ktorý som potom zverejnila na Instagrame. Hoci sme sa rozišli, boli sme stále priateľmi. A preto mi tento jeho krok nešiel do hlavy. Brala som to ako zradu, pretože som pri­šla aj o príjem, z ktorého sme žili. Zanechal mi dva domy zaťažené hypotékou, no nemala som ich z čoho splácať.“

Terapeuta si topmodelka hľadať nemusela, veď terapie začala navštevovať už krátko po štyridsiatke. „Pomohlo mi to vyrovnať sa s celoživotnou úzkosťou. Naučila som sa na nich veľa o sebe. Aj to, prečo som si vyberala mužov, ktorí boli pre mňa nevhodní. Terapia mi pomohla byť lepšou ženou, pomohla mi so smútkom. Pardon, Česko a Slovensko, ale terapia je fantastická vec a všetci by na ňu mali chodiť, boli by sme všetci lepší ľudia,“ odkazuje našincom.