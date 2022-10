Je to ako tsunami, už sa to nedá zastaviť! Pornoherečka Rika sa neudržala a nielenže nabonzovala na Vémolu, ale odhalila aj komunikáciu s Lelou. Budete len pozerať!

Keď sa Lela v lete vydávala za otca svojich dvoch detí Karlosa Vémolu, asi netušila, čo bude musieť prežívať o pár mesiacov. A zrejme to netušil ani je zákonitý manžel Karlos, keď si začal s mladou pornoherečkou Hanou Džurbanovou. Keď sa celá kauza prevalila, Karlos všetko poprel. To sa však Hany dotklo, lebo podľa jej tvrdení sa s Karlosom neskrývali, objavovali sa spolu v spoločnosti, kým Lela bola doma s deťmi.

Keďže to Karlos všetko poprel, Hanu to naštartovalo, a zverejnila nielen celú pikantnú komunikáciu s Karlosom, ale podala si aj Lelu, obvinila ju, že je zlatokopka. „Nás to s Lelou nerozhádže, my sme silný pár. Jediný, komu sa budem spovedať, je moja žena,“ vyhlásil nahnevaný „Terminátor“, a zaútočil na svoju exmilenku: „Čo si vôbec dovoľuje tvrdiť o mojej manželke, že je zlatokopka? To je na cez držku! Je to mladý sfetovaný blázon! A ďalej bez komentára…“

Karlos sa snažil zachrániť, čo sa dalo, preto Hanu zaprel, čo sa jej dotklo. Ako sa vyjadrila pre Blesk, s Karlosom sa dosť zblížili, nikdy o ňom nehovorila zle, nekydala naňho špinu, takže ju to mrzí ako človeka. A bola aj ostrejšia. „Mala som ho rada, ale ja som slobodná. Moja chyba to nie je, že niečo neudržal v nohaviciach, keď má doma rodinu.“

