Marián Hornyák je známy tým, že súťažiace pri hodnotení nešetrí.

Relácia Nákupné maniačky sa po niekoľkých rokoch vrátili na televízne obrazovky. Ich neodmysliteľnou súčasťou boli a sú porotcovia. Televízia opäť stavila na ostrieľaného kata Mariána Hornyáka (45) a oživili to novou tvárou, a to influencerkou Emou Fajnor, ktorá taktiež nešetrí kritikou. Mariána sme stretli na nedávnej párty, kde nám na kameru opísal, akými zmenami prešla relácia, čo môžeme od jednotlivých dielov čakať a podľa čoho si vyberajú súťažiace. V závere nás zaskočil priznaním, že nezabudne na to, ako ho v minulosti napadla jedna žena, ktorá nebola spokojná s jeho hodnotením na adresu jej sestry. Čo sa dialo a ako to dopadlo objasnil vo videu.

Prečítajte si tiež: