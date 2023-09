Cristiano Ronaldo vyvolal na Slovensku hotové šialenstvo. Premával sa v uliciach s najdrahšími hodinkami na svete, ukázal sa polonahý a fotku s ním chcel azda každý.

Slovenskí športoví fanúšikovia pred pár dňami prežili neopakovateľné chvíle. Do Bratislavy zavítala portugalská futbalová reprezentácia a od prvého momentu, čo na bratislavskom letisku pristálo ich lietadlo, všetkých zaujímal len jeden človek – Cristiano Ronaldo (38). V našich končinách sa objavil po vyše osemnástich rokoch. Doteraz jediný výlet rodáka z Madeiry pod Tatry mal v marci 2005 remízovú príchuť. Počas celého pobytu futbalistov strážilo viacero ochrankárov a takisto naša polícia. O Ronaldov podpis či spoločnú fotografiu malo záujem niekoľko stoviek fanúšikov. Cesta k nemu však bola takmer nemožná. Podarilo sa to iba niekoľkým vyvoleným.

Polonahý v okne

Jeden z najlepších hráčov sveta nastúpil v piatok večer na Tehelnom poli proti nášmu mužstvu v kvalifikácii ME 2024. Predtým si však Portugalci vychutnali prechádzku po nábreží Dunaja, kde sa najmä s Ronaldom chcelo vyfotiť množstvo fanúšikov. A čuduj sa svete, medzi nimi pobehovala aj aktuálna favoritka predsedu parlamentu Borisa Kollára Laura Vizváryová (28), ktorá politikovi začiatkom júla porodila pätnásteho potomka – syna Abnera. Ako však sama priznala, záber s megahviezdou sa jej príliš nevydaril. „Nestihla som fotku s Ronaldom pre svojho Peťka,“ pochválila sa na sociálnej sieti blondínka, ktorú zachytili médiá. Nebola však jediná, ktorá dúfala, že so svetovou hviezdou bude mať fotografiu.



Záber s ním sa však nakoniec podaril inej známej kráske, a to moderátorke Simone Leskovskej, známej najmä z moderovania v štúdiu Fortuna či Tipos ligy. Najnovšie začala pracovať pre Slovenský futbalový zväz. Hviezdu svetového formátu odchytila v útrobách štadióna. „Legend,“ pochválila sa snímkou a pridala aj video z tréningu.

Ostatní fanúšikovia mohli Ronalda vidieť už iba za oknom jeho hotelovej izby. Tým trpezlivým sa čakanie oplatilo. Futbalista sa tam posadil, a to dokonca polonahý, mal na sebe iba trenírky. Takto sa ho podarilo zachytiť aj fotografovi redakcie Šport 24.

Na štadióne prvýkrát?!

Ostatné známe tváre si futbalového útočníka prišli pozrieť priamo na vypredaný zápas, kde bolo viac ako 21-tisíc fanúšikov. Za vstupenkami na tento futbalový duel sa len tak zaprášilo. Na čiernom trhu ich priekupníci ponúkali aj za 500 eur. Štadión bol nakoniec preplnený divákmi, ktorí na futbal bežne nechodia. Na Tehelnom poli sa mohli stretnúť aj ženy, ktoré doteraz záujem o typicky mužský šport neprejavovali. Medzi nimi aj influencerka Zuzana Plačková, ktorá vysielala už z garáže Tehelného poľa. Aj politička Romana Tabák bola s mobilom mimoriadne aktívna a videá z futbalu neustále pridávala. Dokonca sa v jednej VIP zóne objavila Ficova manželka Svetlana, aktuálny premiér Ľudovít Ódor, ako aj politik Eduard Heger.



Ďalší dôležití sa radšej skrývali na štadióne medzi obyčajnými smrteľníkmi. Medzi nimi herec Vladimír Kobielsky so synom, moderátorka Simona Simanová so synom či herečka Zuzana Fialová. Záberom zo štadióna sa pochválila aj exmilenka Borisa Kollára Barbora Richterová, ktorá s politikom vedie mediálnu vojnu.

Vzácny aj Luís Figo. Iveta a Martin Malachovskí sa po zápase stretli s inou portugalskou ikonou. Zdroj: instagram/ivetkamalachovskaofficial

Výnimkou nebola ani moderátorka Iveta Malachovská s manželom Martinom, ktorí si boli vychutnať zápas a pozrieť slávneho Ronalda. Po skončení hry sa im však podarilo stretnúť inú portugalskú hviezdu, a to bývalého stredopoliara Luísa Figa, ktorý hrával za Sporting CP, FC Barcelona, Real Madrid či Inter Miláno. „Náhodné a o to milšie stretnutie s futbalovou ikonou,“ pochválila sa moderátorka záberom s päťdesiatročnou legendou a dodala: „Stretnutie s top portugalským futbalistom po skvelom futbale našich. Hoci sme prehrali, ale bol to fakt dobrý futbal. Držíme palce ďalej.“

Najdrahšie hodinky sveta

Cristiano Ronaldo odohral v drese Portugalska už 200 zápasov, dal v nich 123 gólov a je päťnásobným držiteľom Zlatej lopty. V počte štartov a úspešných zásahov za národný tím je celosvetovým rekordérom. Hviezdny CR7, ktorého ročný plat je mimochodom neuveriteľných dvesto miliónov libier v saudskoarabskom klube Al Nasr, však celému Slovensku vyrazil dych šialene luxusným kúskom na zápästí, keď sa premával našimi uličkami.



Redakcii Šport 24 sa podarilo zistiť, že hodinky, ktoré nosí hviezdny Cristiano, sú najdrahšie na svete. Ide o ručne zdobený diamantový kúsok značky Jacob & Co, vyrábaný na mieru, a jeho cena vyráža dych. Hodinky stoja šialených 700-tisíc eur. Nie sú však jediné tejto značky, ktoré futbalista vlastní. Vo svojej zbierke má troje v celkovej sume 2,4 milióna eur. Keďže je ambasádorom tejto značky, je viac než pravdepodobné, že za ne neplatil.



Hodinky svietili Ronaldovi na ruke aj pri odchode zo Slovenska, keď sa objavil vo VIP salóniku, kde vznikla jeho posledná fotografia na Slovensku, keď sa podpisoval do letiskovej kroniky. Futbalisti prišli cez VIP vchod, kadiaľ chodí k lietadlu aj naša prezidentka Zuzana Čaputová či iné významné politické i celebritné návštevy – v minulosti Tom Jones, Beyoncé, dalajláma, Robbie Williams či Kylie Minogue. Hoci majú zamestnanci letiska zakázané súkromne komunikovať s celebritnými hosťami, mnohí si Ronalda nenechali ujsť a chceli sa s ním odfotiť. Hoci slávny futbalista vyhlásil, že sa už fotiť nechce, nakoniec urobil dve výnimky. „Vybral si nejakú mladú ženu s dieťaťom na rukách a potom sa ešte ,cvakol‘ s peknou blondínkou, policajtkou v uniforme,“ dozvedeli sme od nášho zdroja. Tým sa trojdňová hystéria v našej krajine skončila. Tak azda niekedy dovidenia.