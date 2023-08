So zákerným ochorením začal bojovať len v máji tohto roka.

Dušan Kaprálik zomrel po zákernej a ťažkej chorobe, informuje Plus jeden deň. Poslednýkrát vydýchol v domove sociálnych služieb v Dúbravke. Známy bol nielen divadelným, ale i filmovým hraním, vo februári oslávil 75. narodeniny. So zákerným ochorením začal bojovať len v máji tohto roka a žiaľ, malo to bleskový priebeh. Dnes dajú uznávanému umelcovi posledné zbohom v bratislavskom Krematóriu.

Posledná rozlúčka s hercom Dušanom Kaprálikom († 75). Na fotke jeho syn Martin Kaprálik. Zdroj: Emil Vaško

Medzi prvými smútočnými hosťami sú hercove deti - herci Martin a Zuzana Kaprálikovci. Z jeho kolegov ako prví prišli herci Karol Čálik, Pavol Topoľský a Ján Mistrík. Zbohom kolegovi prišla dať aj legendárna herečka Eva Večerová. Na rozlúčke nechýbajú ani jeho dlhoroční kolegovia z divadla Nová scéna.