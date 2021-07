Vrátila sa na rodnú hrudu! A v rodných Šlapaniciach si zosnulú Libušu Šafránkovú (†68) uctili, ako sa patrí.

Ako už rodina Libuše Šafránkovej avizovala, slávnu herečku sa rozhodli pochovať v rodných Šlapaniaciach pri Brne, kde ju uložili do rodinnej hrobky k jej rodičom Libuši a Miroslavovi Šafránkovcom. Pár dní pred pohrebom upravil miestny kamenár náhrobný kameň, vynovil nápisy a vytesal doňho aj občianske meno herečky, ktoré znelo: Libuše Abrhámová, rodená Šafránková.

Posledná rozlúčka s Libušou Šafránkovou sa konala v miestnom kostole v Šlapaniaciach, do ktorého prišla celá rodina herečky, vrátane vdovca Josefa Abrháma. Ten sa držal veľmi statočne a zdal sa byť v lepšej kondícii, ako pri poslednej rozlúčke v Prahe. Ako prezradila sestra Libuše Šafránkovej Miroslava, Josef nesie smrť životnej lásky, pochopiteľne, veľmi ťažko.

Do kostola prišli aj všetky štyri vnúčatá Libuše Šafránkovej, najstarší Josef a Antonín a najmladší Laura a Benjamin. Priniesli aj pohrebné vence s rovnakými nápismi, ako počas rozlúčky v Prahe, ktorými sa dojímavo lúčili so svojou manželkou, mamou, sestrou, babičkou a príbuznou. Pri pohľade na slová - Chybíš mi moc!, Mamince z lásky Pepa a Luděnka! či stuhy podpísané menami jej štyroch vnúčat sa tisli slzy do očí.

V Kostole mali smútočné príhovory Libuškiní rodáci, priatelia z bývalej školy. Podľa nich Libuška nebola žiadna primadona, bola obyčajný človek, žena, ktorá mala rada svoju rodinu, manžela, syna, vnúčatá. A hoci slávna Popoluška už nie je medzi nami, zostala v srdciach jej blízkych a jej duch tu zostane žiť naďalej. A určite žije naďalej v jej štyroch krásnych vnúčatách.

Za kolegov sa s Libuškou Šafránkovu rozlúčil Bolek Polívka, ktorému sa prítomných podarilo svojimi dojímavými spomienkami rozosmiať. Podľa neho bola Libuška anjel, a anjeli neodchádzajú, oni tu prišli na svet, aby sa tu vracali a pomáhali ostatným. V zábere príhovoru sa Libuške hlboko poklonil. Potom sa pohrebný sprievod pobral na cintorín, kde urnu s pozostatkmai Libuše Šafránkovej uložia do rodičovskej hrobky.