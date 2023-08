Blízky kamarát opísal, ako sa s ním Vašo Patejdl pred smrťou lúčil.

Zomrel líder a hlavný autor skupiny Elán Vašo Patejdl. Smutná správa šokovala celé Slovensko aj Česko, no najbližší vedeli o ťažkej chorobe, s ktorou bojoval. Podľa nich o tom, že koniec sa blíži, si legendárny muzikant uvedomoval.

Ešte v piatok Vašo Patejdl komunikoval s blízkym kamarátom. "Ahoj Osky, je so mnou zle, umieram..." povedal muzikológovi Oskarovi Lehotskému. Ten na sociálnej sieti zverejnil dojímavé vyznanie, podľa ktorého sa hudobník s kamarátmi a kolegami krátko pred smrťou stihol rozlúčiť. "Keď si mi včera na obed zatelefonoval s týmito slovami, aby si sa so mnou navždy rozlúčil, nechcel som tomu uveriť. Dúfal som, že je to len nejaký omyl a že to napokon bude dobré!"

Oskar Lehotský podľa jeho slov nedokázal kamarátovi uveriť. "Však ešte pred tromi týždňami si vystupoval z môjho auta na bratislavskej Hlavnej stanici a lúčili sme sa s tým, že o týždeň sa na tom istom mieste obligátne stretneme znovu. Nikomu v tej chvíli ani len nenapadlo, že sa vidíme naposledy. Pred tromi mesiacmi si ma svojim pražským známym predstavil ako jedného zo svojich najlepších kamarátov. Bolo mi nesmiernou cťou, Vašo! Z celého srdca Ti ďakujem za všetko! Za naše pekné blízke kamarátstvo, za každú chvíľu, ktorú som s Tebou mohol tráviť, rozprávať sa o čomkoľvek."

Vašo Patejdl ovplyvnil celé generácie hudobníkov, ale aj Lehotského. Ako píše, "viac než si v tejto chvíli dokážem pripustiť". "Nesmierne som Ti vďačný najmä za všetko to úžasné, čo si pre hudbu nielen v našich zemepisných končinách za celý svoj život dokázal spraviť a za tú nekonečnú radosť a pôžitok z hudby, čo si celé desaťročia rozdával obrovskému množstvu ľudí. Bol si skvelý človek, priateľ a úžasná osobnosť, na ktorú budú v najlepšom spomínať celé generácie. Bol si NÁŠ VAŠO! Neostáva po Tebe ticho, len obrovské prázdno. Veľmi budeš chýbať. Odpočívaj v pokoji, kamarát!!!" odkázal Oskar zosnulému kamarátovi do neba.

O poslednom telefonáte hovorí aj ďalšia legenda z Elánu Ján Baláž, ktorý poskytol rozhovor pre TASR. "Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda blesk z jasného neba, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal Patejdlov celoživotný spolupútnik.

Šokujúcu, mimoriadne smutnú informáciu oznámila na sociálnych sieťach ako prvá legendárna skupina Elán.

"S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za Teba a drž nám tam hore miesto O mieste a čase poslednej rozlúčky budeme informovať,“ zverejnili informáciu.

Podľa našich informácii mal autor nezabudnuteľných hitov ako Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou, Zlodej slnečníc či Dvaja podľahnúť rakovine pankreasu. Smútia za ním traja synovia, manželka, exmanželka a celé Česko a Slovensko. Vaša Patejdla si budeme pamätať nielen ako geniálneho muzikanta, ale aj ako nesmierne príjemného človeka.

Vašo Patejdl bol skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesové nástroje. Skupinu Elán založil v roku 1968 so svojimi spolužiakmi Jožom Rážom, Jurajom Farkašom a Zdenom Balážom.

Anketa Ktorú pesničku Vaša Patejdla máte najradšej? Ak nie si moja 47% Zlodej slnečníc 6% Nepriznaná 26% Umenie žiť 2% Tri štvrte na jeseň 3% Voňavky dievčat 5% Kamarátka nádej 5% Kaskadér 6% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

So skupinou Elán nahral prvé, mega úspešné albumy a koncom roka 1984 kapelu opustil, aby sa vydal na sólovú dráhu. V tomto období bol jeho najbližším spolupracovníkom Ľuboš Zeman. V roku 1996 sa do skupiny Elán vrátil a aktuálne po odmlke chystali návrat na pódia.

Autorsky, hudobne aj spevácky sa podieľal na tvorbe viacerých interpretov Marika Gombitová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Barbara Haščáková, Richard Muller či Beata Dubasová, ktorej napísal poslednú skladbu svojho života Pierko pravdy. Nezabudnuteľné sú jeho muzikálové melódie a samozrejme filmová hudba z trilógie Fontána pre Zuzanu.

Prečítajte si tiež: