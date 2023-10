Marike Gombitovej sme odovzdali posledný odkaz od Hany Zagorovej. O jej trápení napísala pesničku.

Mali sa rady a jedna druhej, hoc aj na diaľku, držali palce. Obe spájala vážna choroba, ktorá ich život a kariéru nesmierne obmedzovala. S nepriazňou osudu sa každá pasovala vlastným spôsobom. Keď Hana Zagorová (†74) v nemocnici bojovala o život, Marika Gombitová (67) si zohnala jej telefónne číslo a poslala jej povzbudzujúcu esemesku. „Miluju tě, Mariko,“ odpísala jej česká kolegyňa.



V čase, keď mala zase Marika „hluché obdobie“, počas ktorého sa na mnoho rokov utiahla do svojho bytu, to nebolo ľahostajné Hane. Po Gombitovej neustálych sľuboch, že čaká na vhodné obdobie, aby opäť naštartovala kariéru a vrátila sa do spoločenského života, napísala v roku 2011 text na šansónovú skladbu s názvom Zítra se zvedne vítr. „Nie je správne obetovať prítomnosť za nejakú virtuálnu akokoľvek oslnivú budúcnosť a čakať na priaznivý vietor a zázrak. Svojmu životu by som sa nechcela spreneveriť tým, že ho premrhám. Zajtra už totiž nemusí byť,“ vyslovila sa Hana pred nami pragmaticky.



Prekvapenej Marike sme informáciu, že Hanu inšpirovala k napísaniu textu, sprostredkovali my. Po mnohých peripetiách predsa len našla svoj šťastný vietor. Speváčka pripútaná na invalidný vozík si ho so svojimi priateľmi užívala aj na luxusnej plavbe loďou po pražskej Vltave, kde oslávila nedávne narodeniny aj v spoločnosti PLUS 7 DNÍ.

Nesúdila ju

„Ráj, tak proč se štěstím nezalykám. Chci slyšet zpívat slavíka, ale ne z trní. Ten záblesk tmou, který v tom kouři nevidím. Jen jedno jisto jistě vím, zítra se zvedne vítr.“ Verše, ktoré napísala Hana Zagorová, môžu reflek­tovať rôzne životné situácie. Keď sme českú speváčku nabádali, aby Marike povedala, že jej utiahnutý život sa stal hlavným motívom piesne, ktorú spieva, odmietla to. „S textom sa môže naozaj stotožniť veľmi veľa ľudí. Je to len pesnička a Marikin život je len jej. Žije ho po svojom, ako chce a ako vie. Do jej hlavy nikto nevidí, preto ju nikto nemôže súdiť ani jej robiť nežiaduceho mentora,“ povedala Hana Zagorová počas jedného z našich súkromných stretnutí.



Hnevalo ju, že ľudia sa neustále na niečo sťažujú a nerobia nič preto, aby to zmenili. „Je úplne zbytočné ľutovať sa a reptať na karty, ktoré nám osud rozdal. Som fatalistka. Treba žiť s tým, čo máme,“ narážala zlatá slávica možno aj na Mariku. Tá však nikdy nereptala. Svoj ťažký kríž, ktorý opisuje aj v skladbe s rovnomenným názvom, niesla sama a mlčky. Nikto netušil, akému peklu obdivovaná speváčka doma čelí. Izolovane žila od roku 2002 po tom, čo vystúpila na akcii Zlatý puk.

Vyslobodili ju

Hana Zagorová a Marika Gombitová v osemdesiatych rokoch počas diskusie k ankete Zlatý slávik Zdroj: youtube

Marika až po mnohých rokoch nabrala odvahu a sebavedomie, aby otvorene prehovorila, čo sa dialo v jej byte. Ukázalo sa, že za jej extrémne dlhou pauzou nebol len nevyhovujúci zdravotný stav. Umelkyňa nenašla pre svoje verejné aktivity oporu vo svojom okolí. Najprv sa o ňu mnoho rokov starala osobná asistentka Eva Kožejová, neskôr k nej pribudla Andrea Pakesová, ktorá svojej obľúbenej speváčke kedysi ešte ako študentka založila fanúšikovský klub. Napokon bola Marike naporúdzi jej sestra Helena Kučerová. Rozlietané ženy, ktoré sa súbežne starali aj o svojich príbuzných, vystriedala asistentka Radmila a so speváčkou trávila všetok čas.



„Nesadli sme si a moja situá­cia sa čoraz viac zhoršovala. Objavili sa konflikty a ja som urobila veľkú chybu, že som ju ihneď neprepustila. Nepočúvala som rady od priateľov, nedala na slová Evky a Andy. Vlastne som ich takmer nevídala, pretože ich ku mne nepúšťala. Uzavrela som sa do seba a nechala dni plynúť. Povedala som si, že si nezaslúžim ísť pred ľudí, a nikto ma nepresvedčil, že by som to mala spraviť,“ vyliala si nezvykle otvorene srdce. Pozitívny zvrat v Marikinom živote nastal vďaka náhode. Keď musela v máji 2011 asistentka náhle odcestovať, zaskočila ju sestra Helena.



„Zastavila sa u mňa aj Andy. Keď videla, v akom som stave, zavolala Evke a začali konať. Asistentke som dala výpoveď a my tri sme začali bojovať. Keby nezakročili, ktovie, kam by sa uberal môj život,“ zauvažovala.

Sťahovanie

Ďalšou pozitívnou zmenou bolo sťahovanie do nového veľkého štvorizbového bytu s nahrávacím štúdiom. Marike ho v Bratislave venoval dlhoročný kamarát a filantrop Július Hron. „Sťahovali sme sa v decembri 2011,“ prezradila ďalej speváčka. Hron sa nepriamo pričinil aj o to, že sa Marika vrátila na pódium. Keď v roku 2014 oslavoval narodeniny, jej vystúpenie bolo pre neho špeciálnym a tajným darčekom. „Bolo to zo všetkých strán veľmi náročné a doteraz má Marika môj obdiv, že to po takom dlhom čase dokázala,“ zaspomínala si na prelomový okamih aj jej manažérka a osobná asistentka Andrea.



Keby išlo o niekoho iného, návrat na pódiá by sa s najväčšou pravdepodobnosťou predĺžil. Hrona, ktorý jej neraz nezištne pomohol, Gombitová odmietnuť nechcela. „Julko je môj veľmi dobrý priateľ. Mám ho vo veľkej úcte, rešpekte a láske. Vystúpením pre neho sa všetko začalo. Aj výlety do spoločnosti. Postupne a pomaly som sa ku všetkému odhodlávala. Keď o tom dnes premýšľam, neviem, ako som to všetko mohla tak dlho vydržať,“ zamyslela sa. Hlavu do steny si však pre stratený čas nebúcha.



„Vôbec nie. K tomu, že som bola doma, bol dôvod. Vedela som, čo potrebujem. Všetok ten čas som využila na svoju regeneráciu. Keď sa stiahnete zo spoločenského života a nekoncertujete, ešte to neznamená, že je koniec,“ prízvukuje. Zároveň pripúšťa, že keby mala pri sebe inú asistentku, izoláciu by ukončila skôr. „Môže byť,“ povedala nám.

Nový život

Po vlaňajších koncertoch v Bratislave smeruje všetky svoje myšlienky a energiu na obrovské vystúpenia v pražskej O2 aréne. „Mám pred nimi veľký rešpekt, ale myslím si, že spoločnými silami a pravidelnými tréningmi to zvládneme. Musím to zvládnuť. Dala som sa na boj, ktorý túžim vyhrať nielen pre svoju spokojnosť, ale aj kvôli fanúšikom. Chcem im tie koncerty darovať za ich dôveru, podporu, lásku a radosť, ktorú mi dávajú prostredníctvom správ na sociálnych sieťach. Vždy keď som to potrebovala, podržali ma. Tie správy sú veľmi krásne. Všetky si ich čítam. Dodávajú mi sebavedomie,“ vyznala sa speváčka.



Nový život si Marika snaží užívať čo najviac. V rozlete ju zabrzdili len kovidové prázdniny, počas ktorých sa so svojimi tútorkami presťahovala z bratislavského bytu do domu pri Košiciach. Obklopená zeleňou vraj komponovala nové skladby, pripravovala sa na koncerty a relaxovala vo veľkej záhrade. Pohľad na spokojnú Mariku vháňal manažérke Pakesovej do očí slzy dojatia. Hoci sa odmieta medializovať a fotografovať, prvýkrát verejne prehovorila a vyjavila svoje emócie pre PLUS 7 DNÍ.



„Z okna svojho niekdajšieho bratislavského bytu na Kapicovej ulici videla Marika len štyri topole. Aj to len zboku. Teraz má v dome okolo seba veľkoplošné okná a výhľad do veľkej záhrady. Sedí pri klavíri, a keď chce, odsunú sa dvere a ona so svojím elektrickým vozíkom do tej záhrady bezbariérovo vchádza. Takéto obrázky sú pre nás s Evkou obrovským zadosťučinením za to, že sa nám ju podarilo vyslobodiť z toho bytu,“ povedala.

Väzba na domov

Svoje útočisko obklopené lesom si dámy chránia ako oko v hlave. Navštevuje ich len obmedzené množstvo najbližších ľudí. Patrí k nim aj známa košická doktorka psychiatrie Eva Pálová, inak príbuzná Pakesovej. Stretli sme ju aj na plavbe po Vltave. Keď sme sa jej spýtali, či dáva občas Marike aj terapie, rozosmiali sme ju. „Pre ňu je najväčšou terapiou to, že nepotrebuje žiadnu terapiu. Našla druhý dych a ja som rada aj za ňu,“ odpovedala nám. „Prídem len na kávu, porozprávame sa, prípadne prinesiem nejaké vitamíny na namáhaný chrbát pre dievčatá,“ dodala.



To, že Marika je dnes schopná po toľkých rokoch izolácie viesť život, na aký bola kedysi zvyknutá, považuje za veľkú vec. „Záslu­hu na tom má Andrejka. Ona to tak nevníma, ale je to pravda. Snaží sa byť v úzadí ako sivá eminencia,“ hodnotí speváčkinu pravú ruku, ktorú pozná od detstva. „Viem, ako veľmi sa snažila Mariku dostať z predošlého bytu, kde si ju uzurpovala vtedajšia osobná asistentka. Ale, samozrejme, pracovala na tom aj s Evkou. Pre všetky to bolo psychicky náročné. Marika si po rokoch života v ústraní neverila, dodávali jej sebavedomie. Andrejka je pozitívny typ, navyše fanúšička, takže sa nevzdávala a nezištne sa o ňu starala. Osobne si myslím, že Marike pomohlo aj to, že začala chodiť na východ do svojho rodiska. Väzba na domov je dôležitá,“ mieni odborníčka.

Nespokojná

Marika sa po celý čas plavby po Vltave v kruhu priateľov usmievala. Užívala si fascinujúci pohľad na Kampu, obdivovala Karlov most a niekoľkokrát prítomným ďakovala, že prišli. So svojím súčasným životom by mohla byť spokojná. Ale nie je. „Ako by som mohla byť spokojná? Nie som. Sú sny, ktoré sa nesplnia nikdy. Keď nie je na prvom mieste zdravie, nemôžete robiť to, čo by ste chceli,“ nepredstiera falošnú skromnosť. Zároveň prízvukuje, že sa dokáže radovať aj z maličkostí, ktoré mnohí vnímajú ako samozrejmé. „Verte mi, teším sa na každý nový deň. Ráno vstanem, poďakujem sa za noc, že som vôbec spala, a zač­nem sa sústre­ďovať na to, čo ma čaká. Veľkú oporu mám vo svojich manažér­kach Andrejke a Evičke, na ktoré sa môžem so všetkým obrátiť. Veľkú energiu mi dávajú aj moji traja havkovia,“ uzavrela.