Ewe Farnej materstvo neskutočne pristane, pozrite, ako ju tehotenstvo zmenilo.

Ewa Farna vždy vie prekvapiť. Keď sa nie tak dávno na sociálnej sieti chválila svojimi fotkami so štíhlou postavou, na ktorých je "naprataná" do outfitu číslo 36, zrejme ešte len málokto tušil, že jej telo už zase vyzerá celkom inak. Zanedlho sa totiž Ewa pochválila úžasnou novinkou, a to že sa ich rodina rozrastie o ďalšieho člena.

Pre Ewu malo už prvé tehotenstvo obrovský význam nielen v tom, že spolu s manželom privítali na svete svojho prvého potomka. Ewa konečne prestala mať "mindráky" zo svojich niekedy plnších kriviek, lebo toto jej telo dokázalo úžasnú vec - vynosiť zdravé dieťa. A to je predsa najviac.

Druhé tehotenstvo si Ewa užíva v plnej paráde, aj teraz popritom aj naplno pracuje. Na sociálnej sieti sa zvykne pochváliť nielen aktuálnymi fotkami, ale aj ukážkami jej nových klipov, na ktorých vidno už úctyhodné tehotenské bruško. Ewa síce termín pôrodu druhého potomka tají, ale z fotografií a videí je jasné, že dlho to už trvať nebude.

Ewa je prirodzene krásna žena, a to aj napriek plnším krivkám, či práve vďaka nim. Druhé tehotenstvo jej nerobí žiadne problémy, práve naopak, cíti sa v pohode a je to na nej vidno. Jediný raz, keď mala počas tehotenstva obavy, to bolo počas jej nedávnej návštevy Poľska po tom, čo tam na následky sepsy zomrela mladá žena, ktorej počas tehotenstva odumrel v tele plod. Lekári jej ho však kvôli prísnemu potratovému zákonu v Poľsku nechceli z tela vybrať von, keďže žena čakala dvojičky, a potom zomrela na následky sepsy. Ewa, hoci je silne veriaca, takýto postoj nezdieľa a preto by v tejto krajine nechcela rodiť, lebo sa obáva, že v prípade komplikácií by ju nezachránili, priznala Ewa v rozhovore pre rádio Expres FM.