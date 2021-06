Gény nezaprie! Vnučka legendárnej českej herečky Jany Hlaváčovej Anna svojím zjavom všetkých šokovala! Príjemne, samozrejme...

Herečku Janu Hlaváčovú (82) si mnohí z nás pamätajú okrem iného ako sestričku Toničku z komédií Jak básníkům chutná život a Jak básníci neztrácejí naději. V mladosti to bola kráska na pohľadanie, stačí si pozrieť jej filmový debut s Miroslavom Horníčkom vo filmovej komédii Kam čert nemůže (1959), kde stvárnila sprievodkyňu Čedoku Mefistofelu.

V ostatných rokoch sa už Jana Hlaváčová herectvu nevenuje, pretože vážne ochorela. Už dlho ju trápia depresie a Parkinsonova choroba, a po smrti manžela, herca Luďka Munzara (†85) sa celkom uzavrela pred svetom. No herectvo v ich rodine aj tak nezaniklo, keďže sa mu venuje jej dcéra Barbora Munzarová (48) a najnovšie aj jej vnučka Anna, ktorú má jej dcéra Bára s bývalým manželom, tak isto hercom Jiřím Dvořákom (53).

Jana Hlaváčová, Luděk Munzar, Anna Dvořáková, Barbora Munzarová Zdroj: Profimedia

Keď sa Anna Dvořáková objavila po prvý raz na verejnosti ako čerstvá tínedžerka, všetci boli prekvapení z jej krásy a najmä z jej podoby so slávnou starou mamou. Teraz má už 18 rokov, a hoci pre svoju krásu dostala už viaceré ponuky z oblasti modelingu, ona sa v duchu rodinnej tradície chce venovať herectvu.

"Priznávam, že ma hranie naozaj baví. Síce ešte toľko vlastných skúseností nemám, ale pohybujem sa medzi divadlom a filmom odmalička a vždy ma to priťahovalo," prezradila nedávno pre český portál blesk.cz. Mladá kráska sa objavila napríklad vo videoklipe Noc střídá den Jakuba Moulisa (21), ktorý si v súťaži The Voice Česko Slovensko vyspieval druhé miesto. Nuž, to, že Anna zdedila po svojej starej mame krásu, už vie každý, a veríme, že zdedila po svojich starých rodičoch aj herecké gény, bola by to pekná kombinácia.