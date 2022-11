Jakubovi Prachařovi za fotku s dcérou riadne naložili. Tu je dôvod.

Jakub Prachař sa so svojimi dvomi láskami, priateľkou Sarou a dcérou Miou chcel podeliť o to, čo najviac miluje, a tak svoje dievčatá vzal na futbalový zápas jeho obľúbeného mužstva Slavia. „Tak to moje milované dievča nechalo romantický večer na mne. A vzala si aj šál. 22 te Sakam. Nech žije Slavia a Sara Sandeva,“ napísal Jakub nadšene k fotke so svojou priateľkou.



Nedávno Prachařova bývalka Agáta Hanychová vytkla Jakubovi, že nie je dobrý otec , a tak sa teraz Prachař na sociálnej sieti pochválil spoločnou fotkou s dcérou Miou. „Prvýkrát na Slavii. A naposledy na mojom profile na Instagrame. Nech žije Slavia a Mia Prachařová. Gól,“ napísal Jakub k fotke. No keby tušil, čo tou fotkou spustí, možno by na sociálnu sieť nezavesil ani túto jedinú s Miou.



Jakubovi fanúšikovia samozrejme pochválil Jakuba, že je dobrý otec, keď dcéru stále nevystavuje na sociálnych sieťach, ako to robí jej mama Agáta. No Agátine fanúšičky mali pocit, že Jakub fotkou aj textom k nej zaútočil na matku svojej dcéry, a tak sa pustili do neho, že to sa predsa nerobí, znevažovať matku svojho dieťaťa. No ani nečudo, že sú Agátine fanúšičky citlivé na takéto Jakubove vyjadrenia. Po rozchode totiž svoju bývalku Agátu rozhodne nešetril a zosmiešňoval ju v priamom prenose v reláciách, v ktorých účinkoval, a ktoré s Agátou vôbec nesúviseli, čo tiež o ňom čosi vypovedá...