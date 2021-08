Tá Agáta je neskutočná! Pozrite, čo odhalila, budete si len ťukať na čelo!

Jakub Prachař nedávno spôsobil rozruch, keď ho na párty jednej z českých komerčných televízií prichytili bozkávať sa s mladou kolegyňou z českého seriálu Dvojka na zabití Sárou Sandevou, kde spolu stvárnili ústrednú dvojicu. Zdá sa, že im to klapalo nielen pred kamerou, ale aj mimo kamier.

Dvojica sa k tomu, či ide o vzťah, nevyjadrovala, ale po pár týždňoch sa spolu objavili na filmovom festivale v Karlových Varoch, kde aj spolu bývali, a tak bolo všetko jasné. A ak by predsa len niekto mal pochybnosti, Jakub na sociálnej sieti zverejnil fotku s výhľadom zo svojej hotelovej izby v Karlových Varoch a post, ktorý k nej pripísal, zakončil písmenami J a S, teda Jakub a Sára.

Agáta však tiež nezaháľa. Tá do Karlových Varov síce ísť nemohla, lebo pred rokmi tam spôsobila škandál s otcom svojho syna Kryšpína Mirkom Dopitom, a má tam vstup zakázaný, ale vymyslela si náhradný program, ktorým zároveň zdôvodnila svoju neúčasť v Karlových Varoch. Keďže Kryšpín bol v tom čase v letnom futbalovom kempe, zbalila dcéru Miu, nasadli do jej obytného vozu a vydali sa do Chorvátska.

Agáta sa fanúšikom počas cesty naživo prihovorila, aby jej odporučili pekné miesta či dobré reštaurácie. Tých však zaujímalo najmä to, kto jej obytný voz šoféruje, keďže ona to zjavne nebola. Hneď ju podozrievali, že je to Adam Raiter, s ktorým pred časom chodila a plánovala s ním rozbehnúť podnikanie s obytnými vozmi. Poniektorí fanúšikovi sa do Agáty dosť ostro pustili, či zase deťom predstavuje niekoho, s kým sa po pár týždňoch rozíde.

Pravdou je, že vždy krátko po tom, ako Agáta zverejnila svoj nový vzťah, prišiel koniec. A takto sa jej za čas od rozchodu s Jakubom Prachařom rozpadlo už minimálne šesť nových vzťahov. O svojom spoločníkovi teda Agáta príliš hovoriť nechcela, ani ho nechcela fanúšikom ukazovať, lebo podľa jej slov jej to prináša smolu. Napokon sa predsa len nechala prehovoriť a pozrite, čo odhalila!