Deti Agáty Hanychovej sa so svojou mamou rozhodne nenudia!

Agáta Hanychová bola vždy rebelka, ale po rozvode s Jakubom Prachařom miestami pôsobí ako odrhnutý vagón. Hoci sa spočiatku zdalo, že ju rozchod s otcom jej dcéry Mie rozhodil, zakrátko si za neho našla náhradu, a keby len jednu. Za dva roky od krachu ich manželstva aspoň na sociálnej sieti stihla verejnosti predstaviť už asi šesť nových partnerov. Všetkých, samozrejme, predstavila aj svojim deťom Kryšpínovi a Mii, veď nech sú v obraze...

O každom novom partnerovi Agáta tvrdila, že je to ten pravý, no vari len jeden z týchto nových vzťahov vydržal viac ako tri mesiace, a to ten s podnikateľom Honzom Loskotom, s ktorým sa rozišla "až" po štyroch mesiacoch. Jej deti to s ňou majú naozaj veselé.

Rebelka Agáta však neprestáva prekvapovať aj naďalej. Najnovšie však nešokovala ďalším novým partnerom. Tentoraz Agáta prijala ponuku účinkovať v reality šou Like House. Čo na tom, že má dve malé deti, a pritom v šou bude celé týždne zavretá v dome so súťažiacimi.

Agáta má však aj na toto svoje vysvetlenie. Ponuku prijala preto, lebo ako matka samoživiteľka musí uživiť svoje deti, a toto sa jej zdalo finančne zaujímavé. A kto sa postará za ten čas o jej deti? Aj na toto má odpoveď. Podľa jej slov, v šou bude len od pondelka do štvrtka, víkendy vrátane piatka bude mať voľné. A keďže oboch svojich potomkov má s ich otcami v striedavej starostlivosti, jednoducho si len upravia dni, kto sa kedy bude o deti starať. Nuž...